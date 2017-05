"Urăsc când aud de Mihăilești. Urăsc ziua, ora, ceasul. De 13 ani, nu am parte decât de durere". 24 MAI, o dată cu ecou în sufletul familiior celor șapte pompieri morți în tragedia de la Mihăilești

Cei şapte pompieri care şi-au pierdut viaţa în urma exploziei unui camion cu azotat de amoniu în dimineaţa de 24 mai 2004, la Mihăileşti, au fost comemoraţi, miercuri, la locul tragediei de către pompierii de la Inspectoratul Judeţean de Urgenţă Neron Lupaşcu, de rude, cunoscuţi şi autorităţi judeţene.

La comemorarea a 13 ani de la deflagraţia care a ucis 18 oameni, dintre care şapte pompieri şi doi jurnalisti, şi a rănit grav alţi 13 au particpat aproximativ 100 de persoane, majoritatea fiind pompieri, alături de rude ale celor decedaţi, reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi angajaţi ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean Buzău.

Printre cei care participă an de an la comemorarea de la Mihăileşti se numără şi tatăl pompierului Doru Mihalache, ucis la doar 33 de ani în urma exploziei camionului cu azotat de amoniu. Bătrânul în vârstă de 83 de ani vine an de an de la Botoşani la volanul unei bătrâne Dacii pentru a cinsti memoria fiului său.

"În fiecare an, cât am să trăiesc, am să vin. După aia, nu mai ştiu cine o să vină. Un băiat am avut şi pe ăla l-am pierdut. Îmi este foarte greu pentru că stau prost cu sănătatea. Am plecat ieri la 14.00, din Botoşani, şi am ajuns la ora 21.00. Doru era un băiat foarte atent, apropiat, care vorbea tot timpul şi mă ajuta. O murit prea repede. Acum ar fi trebuit să aibă 45 de ani. Nu ştiu de ce s-a întâmplat asta pentru că rău nu am făcut la nimeni, nici eu, nici el”, a declarat printre lacrimi Mihai Mihalache, tatăl pompierului Doru Mihalache, potrivit news.ro.

Spre deosebire de anii trecuţi, niciunul dintre cei doi pompieri supravieţuitori ai tragediei din mai 2004 nu au participat, miercuri, la ceremonia de comemorare a 13 ani de la explozia în care şi-au pierdut viaţa cei opt pompieri. Ilie Simi, unul dintre supravieţuitori, angajat al ISU Buzău a trebuit să fie prezent la Bucureşti in timp ce Sorin Teşcan, celălalt supravieţuitor, a venit la Mihăileşti, dar nu s-a simţit în stare să participe la ceremonie şi a stat în maşină.

"13 ani de la 24 mai 2004. Chiar dacă au trecut 13 ani parcă a fost ieri, când m-am despărţit de colegii noştri care acum ne veghează de undeva din ceruri şi ne supraveghează să ne facem datoria. Suntem la Mihăileşti într-un loc încărcat de eroism şi de tragedie pentru că după 2004 în conştiinţa întregului popor, când se rosteşte numele Mihăileşti şi apari la ştiri te aştepţi la o tragedie. Nu mai departe de anul trecut, un camion încărcat cu butelii a pus în pericol viaţa locuitorilor din Mihăileşti. Eroii noştri nu vor muri niciodată. Îi veţi găsi la Mihăileşti. Dumnezeu să-i odihnească! ” a declarat comandantul ISU Buzău, Dănuţ Nicolae.

Şi părinţii pompierului Romeo Necula spun că le este foarte greu fără fiul lor şi că au ajuns să urască practic localitatea care în care fiul lor şi-a pierdut viaţa.

„Urăsc când aud de satul asta sau comună ce o fi. Urăsc ziua, ora, ceasul ceea ce s-a întâmplat pentru că de 13 ani nu am parte decât de durere zi si noapte. Nopţi de coşmar, durere mare. Nici nu se poate spune în cuvinte. Sunt 13 ani care au trecut cu nopţi albe, durere, traumă, zi de zi la cimitir…”, a declarat Lucica Necula, mama pompierului erou Romeo Necula.

În 24 mai 2004, un camion care transporta 20 de tone de azotat de amoniu de la Combinatul chimic Doljchim s-a răsturnat pe DN 2 (E 85), în apropiere de localitatea Mihăileşti, a luat foc şi a explodat atunci când pompierii veniţi la faţa locului încercau să stingă flăcările. În urma exploziei, 18 oameni au murit şi alţi 13 au fost răniţi.

Atunci, şi-au pierdut viaţa şapte pompieri: maiorul post mortem Doru-Mihai Mihalache, sublocotenentul post-mortem Romeo Necula, sublocotenentul post-mortem Valentin Cezar Manta, sublocotenentul post-mortem Nicolae Jianu, sublocotenentul post-mortem Silviu Stan, sublocotenentul post-mortem Georgian Medeleanu, sublocotenent post-mortem Florentin Valentin Oprea, doi jurnalişti: Elena Popescu şi Ionuţ Barbu, corespondenţi Antena 1, şi alte nouă persoane - localnici veniţi să vadă ce se întâmplă sau persoane aflate în trecere.

În urma exploziei, pe drumul european care tranzitează localitatea Mihăileşti s-a format un crater cu un diametru de 20 de metri şi adânc de şapte metri, suflul deflagraţiei a distrus geamurile şi acoperişurile caselor aflate la mai bine de 500 de metri distanţă, iar zgomotul a fost auzit chiar şi în municipiul Buzău, care se află la aproximativ 30 de kilometri. Explozia a fost extrem de puternică, fiind percepută de seismografe ca având puterea unui cutremur.

Ancheta a fost finalizată în timp record şi, după doar cinci ore, drumarii au început refacerea şoselei, chiar dacă rămăşiţe umane au mai fost găsite chiar şi după câteva zile pe câmpurile din apropiere.

Vinovaţi de producerea accidentului de la Mihăileşti au fost doi administratori ai unor firme de transport: Ionel Neagoe, administratorul Ney Transport SRL, Mihai Guna, patronul Mihtrans SRL, şi fostul director al combinatului Doljchim Ion Gherghe. După ani de procese, cei trei au fost condamnaţi la patru ani de închisoare şi plata unor despăgubiri.