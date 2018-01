Veste cumplită pentru români! Se pregătește un val uriaș de scumpiri! Când vedem noile prețuri la raft

Un val de scumpiri loveşte România! Și o să fie cel mai mare din ultimii cinci ani!

Mâncarea, carburanţii, electricitatea şi gazele au ajuns la preţuri-record. Nu doar deprecierea leului ne-a adus aici, ci şi importurile masive de alimente, spun specialiştii.

Şi este doar începutul unui an greu, plin de provocări în economie.

În 2017 alimentele de bază s-au scumpit de la o zi la alta. Pe finalul anului preţul ouălor a crescut cu 43%, cel al untului cu 23%, iar fructele proaspete costau cu 10% mai mult faţă de lunile anterioare, arată cele mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică.

Previziunile analiştilor pentru acest an nu sună mai bine. Va fi un an inflaţionist, va fi un an al deficitului bugetar dus către maxim, va fi un an în care apar o serie de incertitudini.