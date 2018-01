Victor Spirescu, primul român care a "invadat" Marea Britanie, a murit într-un accident: "Acum câteva luni îmi spunea: Frate, n-am trăit degeaba!"

Victor Spirescu, bărbatul din județul Sibiu, primul român care a ajuns în 2014 în Marea Britanie imediat după ridicarea restricțiilor de muncă pentru români și bulgari, a murit într-un accident rutier, informează publicația locală turnulsfatului.ro.

Bărbatul de 37 de ani trăia în Anglia încă din 2014 și urma să se căsătorească. Vestea morții sale a fost dată pe Facebook de unul din prietenii săi.

„Azi am pierdut un prieten drag mie si familiei mele ……a plecat mult prea repede dintre noi. În urma cu 3 luni îmi spunea <<Aditule nu am trăit degeaba am trăit viata la maxim>> Mai erau multe de făcut <<Vicor>>! Odihnește-te în pace Spirescu Victor! Condoleanțe familiei!”, este mesajul pe care unul din prietenii lui Victor, l-a postat pe rețeaua de socializare.

Bucureștean la origini, Victor Spirescu, înainte de plecarea în Anglia, s-a stabilit în satul Pelișor din Județul Sibiu. În anul 2014, bărbatul a atras ochii presei asupra sa după ce a ajuns în Regatul Unit al Marii Britanii, imediat după ce restricțiile de muncă pentru români și bulgari au fost ridicate, mai scrie turnulsfatului.ro.

Potrivit sursei citate, a fost singurul român care la 1 ianuarie 2014 a ajuns în Anglia, atunci când presa aștepta un val de români la aeroportul din Luton, Londra. Tânărul a fost întâmpinat atunci chiar de oficialități britanice.