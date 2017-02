Vremea se schimbă! Meterologii au anunțat cod galben în mai multe județe!

Veștile despre vreme nu par să fie la fel de bune ca cele de săptămâna trecută. Ce au prognozat meterologii?

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă mai multe atenționări nowcasting cod galben de ceață valabile pentru cinci județe.

Vor fi afectate zona de câmpie a județului Caraș-Severin (până la ora 11:00), județul Vâlcea (până la ora 10:40), zona de câmpie a județului Vrancea, județul Sălaj și județul Maramureș (până la ora 9:00).

În aceste regiuni se va semnala ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 demetri și izolat sub 50 de metri. Izolat vor fi depuneri de chiciură și condiții de polei.

ORA 08.24 Cod galben de ceață și polei în opt județe, sâmbătă dimineață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineața, o serie de atenționări nowcasting Cod galben de ceață și polei, valabile în opt județe din Moldova, Transilvania și Muntenia.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:40, în mai multe localități din județul Vâlcea, se va semnala ceață care determină scăderea vizibilității, local, sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, iar până la ora 9:00, se vor afla sub Cod galben de ceață și vizibilitate redusă localități din județele Sălaj și Maramureș. Izolat vor fi depuneri de chiciură și condiții de polei.

De asemenea, tot până la ora 9:00, în zonele de câmpie ale județelor Vrancea, Bacău și Neamț și în județele Galați și Vaslui, se va semnala polei asociat cu ploaie slabă.

Atenționările de fenomene meteo imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.

Sursa: Agerpres