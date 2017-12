Acuzații extrem de grave aduse de fostul selecționer Christoph Daum lui Gigi Becali: ”Mituiește o parte din mass-media pentru a-l favoriza”

După ce a stabilit un nou record pe banca echipei naționale a României în perioada 2016-2017, fiind selecţionerul cu cele mai slabe rezultate din istoria de aproape un secol a echipei naţionalem neamțul Christoph Daum a ieșit la atac.

Într-un interviu, antrenorul care a ratat calificarea la Mondialul din 2016 expune motivele care au dus la acest eșec. Conform lui Daum, în România au fost oameni care au pus presiune pe el, să cheme la naţională anumiţi jucători.

”Eu spuneam că este foarte important să ai un selecţioner independent. S-a întâmplat. Oamenii de la mai multe cluburi au vrut să mă influenţeze să iau un jucător sau mai mulţi jucători de la anumite cluburi pentru a-i expune şi pentru a-i putea vinde apoi. Când pui presiune pe selecţioner despre selecţie, atunci asta nu e ok. Vă pot spune că am luat decizii independente, nu am ascultat de niciun patron şi de niciun preşedinte. Am făcut selecţia pe baza criteriilor mele şi voiam să promovez cât mai mulţi tineri ca la Euro 2020 România să aibă o echipă foarte bună. Acum Cosmin Contra continuă cu mulţi jucători pe care noi i-am promovat la echipa naţională şi cred că este foarte important pentru viitorul primei reprezentative.” a spus Daum pentru Fanatik.ro

Christoph Daum nu l-a uitat pe Gigi Becali, la adresa căruia a făcut acuzații extrem de grave. Daum este de părere că Gigi Becali mituieşte anumiţi oameni din media românească.

”Cred că Becali nu face personal nicio presiune. El face presiune prin intermediul media. Cred că mituieşte o parte din mass-media şi cred că există oameni de media plătiţi de el care să acţioneze în favoarea lui . Regret că nu au fost oamenii independenţi astfel încât să i se împotrivească. Cred că unii au ales doar să tacă şi i-au lăsat pe Becali şi oamenii lui să îşi facă treaba.” a adăugat tehnicianul pentru sursa citată.

Christoph Daum a fost instalat oficial în vara anului 2016, după ce România fusese eliminată în faza grupelor la Euro 2016. Neamţul nu mai antrenase de doi ani, dar a venit plin de optimism. A promis calificarea la Mondialul din 2018, un joc spectaculos şi ofensiv, şi că va învăţa rapid limba română. Nimic nu s-a îndeplinit.