Anunț devastator pentru Răzvan Lucescu și PAOK! Decizia dată de Comisia de Disciplină din Grecia după incidentele de la meciul cu Olympiacos

Astfel, în urma incidentelor care au dus la anularea derby-ului cu Olympiacos Pireu, de duminica trecută, Comisia de Disciplină din Grecia a luat o măsură drastică: echipa antrenată de Răzvan Lucescu a pierdut meciul cu 0-3 la masa verde, a fost penalizată în clasament cu alte 3 puncte și va disputa două partide pe teren propriu cu porțile închise. În plus, formația din Salonic a primit și o amendă în valoare de 30.000 de euro.

Breaking news | Official statement:

PAOK FC handed 3 points deduction, ordered to play 2 games behind closed doors (the first one is against AEK) and fined €30,000. Olympiakos awarded 3-0.#paok #paokfc