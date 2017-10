Cîrstea o urmează pe Halep în ”optimile” de la Beijing! Urmează un meci dificil contra numărul 4 WTA, Karolina Pliskova

Dacă Simona a profitat de abandonul slovacei Magdalena Rybarikova, Sorana Cîrstea (41 WTA) a dus la capăt un meci pe care l-a început extrem de modest cu americanca Christina McHale (71 WTA). De la 1-4 în setul inaugural, Sorana a mai pierdut doar două game-uri și s-a impus cu 7-6, 6-0.

În turul următor, Sorana o va înfrunta pe Karolina Pliskova (4 WTA), într-un meci care va avea loc joi.

În schimb, mult așteptatul meci Simona Halep - Maria Șarapova se va juca mâine, pe terenul central de la Beijing în jurul orei 10:30 -11:00 (ora României).

We've got another massive day at #ChinaOpen coming up. The OOP is here: pic.twitter.com/260ks7LLFH