Simona Halep - Maria Șarapova, episodul 8, în ”optimi” la Beijing! Duelul care începe de la 7-0 pentru rusoaică la meciuri directe

După un meci greu cu Alison Riske în turul I, Simona Halep s-a descătușat în meciul cu Magdalena Rybarikova. După 6-1 în setul I și 2-1 cu break în al doilea, Halep a profitat de abandonul slovacei și a acces în optimile de finală din China.

Rybarikova retires down 1-6 1-2 to @Simona_Halep. World No.2 plays Maria Sharapova next. #ChinaOpen