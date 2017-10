Decizie radicală luată de patronul lui Dinamo după eșecul cu Viitorul! Negoiță și-a anunțat (din nou) plecarea: ”Sper să vină cineva mai bun ca mine!”

Conform tradiției ultimilor ani, momentele dificile ale lui Dinamo îl găsesc pe patronul Ionuț Negoiță pe picior de plecare. Eșecul clar cu Viitorul, scor 0-4, dar și reacția violentă a fanilor la adresa sa, l-au convins pe Ionuț Negoiță să-și anunțe din nou plecarea din ”Groapă”.

Înjurat și atacat violent de suporterii dinamoviști la umilința, 0-4, în fața Viitorului lui Gică Hagi, Ionuț Negoiță a răbufnit după partidă și a spus că nu mai poate continua în aceste condiții.

”Nu înțeleg reacția suporterilor. Ce vor de la mine? Eu am fost și sunt o persoană bine intenționată. Eu am făcut o greșeală că am intrat în această poveste, nu eram personajul potrivit. Am fost avertizat că voi fi înjurat pe banii mei. N-am vrut să ascult, m-am ambiționat. Îi înțeleg pe suporteri că sunt dezamăgiți de jocul echipei. Eu am obosit, sper să vină cineva mai bun ca mine. Dinamo e un club interesant și nu cred că se pune problema să nu se găsească un cumpărător.

Dispunem de cel mai mare buget pe care l-am avut vreodată de când sunt eu la Dinamo și cred că jocul ar fi trebuit să fie pe măsură. Am fost prea băiat bun. Pentru mine salariile au fost mereu pe primul loc. Au mașini noi nouțe, au apartamente toți jucătorii, au salariile la zi. Unii dintre ei nu au bun simț și nu sunt profesioniști", a declarat Negoiță la televiziunea Digisport.

Negoiță conduce clubul Dinamo din anul 2012, atunci când a preluat, pentru o sumă de "câteva milioane" de euro acțiunile rămase în proprietatea lui Nicolae Badea şi Dragoş Săvulescu.