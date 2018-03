DECIZIE RADICALĂ luată în Grecia după incidentele de la PAOK - AEK Atena: campionatul de fotbal a fost SUSPENDAT pe termen nelimitat

În urma unei întâlniri care a avut loc astăzi, între premierul grec Alexis Tsipras şi ministrul adjunct al Sportului, George Vassiliadis, s-a decis că liga elenă va fi suspendată pe o perioadă nedeterminantă.

#Greece's top-flight football division has been suspended after the owner of the #PAOK team came onto the pitch with a gun strapped to his belt to confront the referee, the country's deputy sports minister said pic.twitter.com/3xgU5rX3dP