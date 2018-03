VIDEO/FOTO: Scene ȘOCANTE în Grecia. Meciul PAOK - AEK, suspendat din cauza incidentelor. Patronul lui Răzvan Lucescu a intrat cu arma pe teren

Scenele văzute ieri seară pe stadionul Toumba din Salonic sunt de-a dreptul incredibile și nedemne pentru un fotbal care se vrea a fi unul modern. După 90 de minute de luptă, pe teren au început să apară tensiunile, oficialii, patronii, amenințările cu moartea și chiar armele.

Iată filmul evenimentelor unui meci PAOK - AEK Atena care ar putea duce la un nou ”0-3” la masa verde contra echipei românului Răzvan Lucescu:

Minutul 90: fostul căpitan al Stelei, Fernando Varela, a marcat pentru PAOK și acesta părea să fie golul unei victorii extrem de importante pentru formația din Salonic, care ducea echipa lui Lucescu pe locul 1 în clasament. Stupoare însă după numai câteva minute: reușita a fost anulată după minute bune, deși arbitrul indicase centrul terenului, în prima fază.

Avea să fie fitilul aprins al unui nou scandal uriaș. Mai mult de 10 minute au durat discuțiile iscate după marcarea golului. Motivul oficial indicat pentru anularea golului marcat de Varela a fost o poziție de ofsaid la un coleg al fundașului din Insulele Capului Verde.

A urmat intrarea oficialilor gazdelor pe teren, în frunte cu patron Savvidis și fostul arbitru Lubos Michel.

După 10 minute de proteste ale gazdelor, pe spațiul verde au apărut actorii negativi. Lubos Michel, fostul arbitru slovac de tristă amintire pentru români, actualul director sportiv al lui PAOK, a pătruns pe gazon, împingându-l pe Kominis și cerându-i să suspende meciul.

După slovac, pe teren a apărut și patronul Ivan Savvidis, păzit de doi bodyguarzi. A vrut să sară la "central". Jucătorii au încercat să-l calmeze. Mai ales Varela. Savvidis, care avea un pistol la brâu, le-a făcut semn alb-negrilor să plece la vestiare. S-a războit și cu oficialii lui AEK. Și el, și Răzvan, și fotbaliștii s-au retras la cabine. Cu meciul suspendat.

Paok vs Athens game was abondoned after

PAOK owner Ivan Savvidis stormed the pitch carrying a handgun in his waistband after the referee refused a last minute goal. Ivan threatened to kill the Referee for disallowing the goal. INSANITY. pic.twitter.com/JTg3QdtGK6