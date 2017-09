Dică s-a decis asupra echipei de start pentru meciul cu Plzen! FCSB caută victoria fără trei piese de bază. Nume mari pe bancă

Din echipa de start aliniată de FCSB vor lipsi trei piese grele: Teixeira (accidentat), Tănase, înlocuit de Florinel Coman și Momcilovici, cel care nu are loc nici în banda stângă, acolo unde este Junior Morais, și nici în linia centrală a apărării, acolo unde joacă noul transfer Planici.

ECHIPA DE START OFICIALĂ a celor de la FCSB:

Niță - Benzar, Planici, Bălașa, Morais - Pintilii, Nedelcu - Golofca, Budescu, F. Coman - Alibec

Rezerve: A. Vlad, Momcilovici, Fl. Tănase, Man, De Amorim, Gnohere, Ov. Popescu

Echipa de start a celor de la Plzen:

This is our starting line-up for the first match of @UEFA @EuropaLeague group stage 2017/2018 against FCSB! 🇷🇴⚔️🇨🇿#fcvp #UEL pic.twitter.com/CTlwzSYZig