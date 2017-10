Emoționant! Prima discuție dintre Simona și tatăl ei după meciul cu Ostapenko: ”Tată, am reușit să ajungem număr 1. Am izbucnit în lacrimi amândoi”

Familia Halep a trăit intens ziua în care Simona a ajuns lider WTA. Rămas acasă, tatăl Simonei, Stere Halep, a povestit despre emoțiile uriașe prin care a trecut astăzi, dar și prima convorbire cu liderul mondial al tenisului feminin.

”Imediat după meci am vorbit cu Simona. Nu ne-am spus multe, doar două cuvinte, întrucât avem timp să discutăm mai mult. <<Tată, am reușit să ajungem număr 1>>, asta mi-a transmis. Am izbucnit în lacrimi amândoi, dar eu mai mult. Am zis să vorbim mai târziu, după ce ne potolim. Acum putem să stăm relaxați, pentru că a trecut greul. Ne bucurăm, am trăit intens această partidă.

Am avut de multe ori șansa să ajungem numărul 1, dar din eșecuri te consolidezi, iar rezultatele vin cu mare drag", a spus Stere Halep la TV Digisport.

Idolul Simonei Halep și cel mai mare fotbalist român, Gică Hagi, a trăit intens meciul Simonei, fiind primul care l-a sunat pe Stere Halep astăzi.

”Primul telefon de la Hagi l-am primit. Mi-a spus să ne ajute Dumnezeu să rămână mulți ani pe primul loc și să câștige și un Grand Slam", a fost mesajul transmis de Hagi, conform sursei citate.