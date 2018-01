FCSB, un nou transfer record! Gigi Becali a primit 10 milioane de Euro pentru unul dintre favoriții săi. Ce decizie a luat

Dacă performanțele lipsesc sau sunt izolate, Liga 1 ne oferă povești extrem de amuzante aproape în fiecare sezon. După ce l-a vândut sau, dacă ne luăm după el, i-a păcălit pe cei de la Anderlecht cu Nicolae Stanciu, pe care a încasat aproape 10 milioane de Euro, Gigi Becali scoate pe ”tarabă” alte povești cu zeci de milioane de Euro. Recent, șeful FCSB a refuzat nu mai puțin de 20 de milioane de Euro pentru doi jucători: Dennis Man și Andrei Vlad!

Cea mai ”caldă” ofertă primită de FCSB pentru vedetele sale în devenire a fost dezvăluită ieri, de Gigi Becali. Puștiul din poarta roș-albaștrilor, Andrei Vlad (18 ani) sau ”noul Gianluigi Donnarumma” a fost la un pas de a fi vândut pe 10 milioane de Euro. Deși are doar un meci în Liga 1 în acest sezon și 5 în toate competițiile la FCSB, Vlad a convins și străinii au aruncat cu bani către Gigi Becali.

Surprize-surprize! Șeful FCSB nu a fost de acord cu mutarea, întrucât speră ca valoarea lui Vlad să crească mult mai mult în anii ce vor urma.

”Am avut pentru Vlad o ofertă de 10 milioane. Voiau să îmi dea un milion acum și încă 9 dacă vor să-l ia. Plus alți 50.000 de euro la fiecare meci în care era titular. Dacă juca 10 meciuri mai luam 500.000. Cu un milion îl rezervau, în rest voiau să îl încerce. În termen de 2 ani urmau să dea încă 9 milioane de euro. Am refuzat! Nu spun clubul că poate nu le convine ălora”, a zis Gigi Becali la digisport.

Incredibil, dar adevărat, prin refuzul de a-l ceda pe Vlad pentru cele 10 milioane, Gigi Becali a ajuns la 20 de milioane refuzate în doar 24 de ore. Luni, 29 ianuarie, un impresar ”renumit” al fotbalului mioritic dezvăluia faptul că Dennis Man, puștiul minune de la FCSB, a fost ofertat de italienii de la AS Roma.

”Era vorba de 10 milioane de euro în cazul lui Man. Dar Gigi Becali nici nu a vrut să discute. Nici măcar atât! De ce? Pentru că el are bani, nu are nevoie urgentă să vândă jucători. AS Roma era echipa interesată de Dennis. Jucând an de an în Europa, Gigi Becali are suficienți bani. Nu sunt probleme”, spunea Anamaria Prodan Reghecampf

În 2016, Gigi Becali l-a vândut pe Nicolae Stanciu la Anderlecht pentru pentru 7,8 milioane de euro. Cu clauze adăugate ulterior, suma de transfer s-a apropiat de 10 milioane de Euro, una record în fotbalul românesc.