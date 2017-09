Fetelooooor, de unde au apărut aceşti Herculi unul şi unul? Zeci de sportivi şi-au încordat muşchii la finalele Campionatelor de Fitness

Cu trupuri sculptate parcă de artişti, zeci de sportivi şi-au încordat muşchii la finalele Campionatelor de Fitness, de la Tîrgu-Mureş. Veterani sau tinere speranţe, tinerii au defilat în faţa unui public încântat peste măsură.

Campioana Ioana Şulea a plecat şi de această data, acasă, cu premiul cel mare. nCu zâmbete largi pe chip şi cu trupuri parcă sculptate, sportivi din toată ţara şi-au încordat muşchii într-o competiţie de anvergură. Campionatul Naţional de Culturism şi Fitness are loc la Târgu Mureş. Într-o singură zi, 121 de sportivi, din întreaga ţară îşi dovedesc aptitudinile şi frumuseţea fizică.

Defilarea este, însă, partea frumoasă. Competiţia a început, de fapt, cu luni în urmă: în bucătărie şi în sala de forţă.

Un antrenament tipic din pregătire a constat în foarte multe ore de cardio. Veterane sau aflate la început de drum în acest sport, fetele "au furat", la propriu privirile spectatorilor.

Am avut o pauză de cinci, şase ani, după care am revenit anul acesta. Am fost şi campioană naţională la Masters Body Fitness. Cel mai vânat loc pe podium a fost la. Bikini Fitness. Însă şi de această dată, Ioana Şulea şi-a adjudecat primul loc. Urmează multe concursuri, în trei săptămâni sper să fac din nou ţara mândră, în Barcelona şi campionatele mondiale care sunt cele mai importante pentru anul acesta.