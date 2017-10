Fostul star al Milanului și deținător al Balonului de Aur, George Weah, aproape de a fi ales președinte al Liberiei

George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah (51 de ani), fotbalist legendar al celor de la AC Milan, se luptă pentru poziția de primul cel mai important om în stat cu vicepreședintele Joseph Boakai.

La această oră, informațiile care vin din Liberia sunt contradictorii. Au existat site-uri care au scris că Weah ar fi câștigat alegerile. Pe de altă parte, Comisia Națională a Electorilor din Liberia nu a anunțat încă rezultatele oficiale. Weah și Boakai sunt favoriți pentru a ocupa poziția lui Ellen Johnson Sirleaf, cea care nu mai are dreptul de a candida. Ellen Johnson Sirleaf conduce Liberia din 2005.

The rumours are false. No outright winner has been declared. Currently looking like a runoff between Weah and Joseph Boakai. #LiberiaDecides https://t.co/3tMojWTGyn