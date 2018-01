FOTO/VIDEO: Coutinho a fost prezentat oficial la FC Barcelona! Prima declarație a brazilianului în tricoul blaugrana. Clauză de reziliere uriașă

După ce a semnat contractul pe 5 sezoane și jumătate cu liderul din La Liga, Coutinho a oferit și primele declarații din postura de jucător al catalanilor:

”Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această mutare. Sunt foarte fericit. Ete un vis împlinit și sper să vină cât mai repede ziua în care voi fi pe teren.” a spus Coutinho

🔊 @Phil_Coutinho: "I want to thank the president and everyone who has made it possible. I am very happy, it's a dream come true and I hope to be up to the job on the field" #CoutinhoDay pic.twitter.com/rz3DgfQugp