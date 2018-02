Ionuţ Lupescu și-a lansat oficial candidatura la preşedinţia FRF. Multe personalităţi din fotbalul românesc, alături de ”Kaiser”.

Fostul internaţional și component al ”Generației de Aur”, Ionuţ Lupescu, și-a lansat astăzi candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal. În cadrul unui eveniment la care au participat și au luat cuvântul mai multe personalităţi din fotbalul românesc, ”Kaiserul” și-a expus programul electoral prin care vrea să câștige lupta cu Răzvan Burleanu.

Colegi de la națională și Dinamo, rivali de la Steaua și Rapid, foști conducători din fotbal și foști arbitri, au fost astăzi alături de Ionuț Lupescu. Printre aceștia s-au numărat Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Prunea, Basarab Panduru, Florin Răducioiu, Bogdan Stelea, Mircea Sandu, Dorin Mateuț, Daniel Pancu, Ioan Timofte, Ioan Andone, Victor Pițurcă, Ciprian Marica, Gigi Mulțescu, Ionel Ganea, Costel Gâlcă, Gino Iorgulescu, Adrian Ilie, Marius Lăcătuș, Tudorel Stoica, Dan Petrescu, Cristi Chivu, Cristi Balaj, Daniel Pancu, Daniel Niculae, Adrian Iencsi și doctorul Pompiliu Popescu.

Lupescu şi-a prezentat programul pe care îl va aplica dacă va câștiga alegerile FRF. Sunt 5 valori după care se ghidează. "Fotbalul pe primul loc, Legalitate, Respect, Transparenţă şi Folosirea Resurselor":

”Faptul că sunteți alături de mine azi îmi dă convingerea că am luat o decizie corectă. N-a fost ușor să decid, dar am fost convins de voi, de foștii colegi și de mulți oameni de fotbal. Am avut privilegiul la UEFA să văd aspectul general al fotbalului european. Decalajul dintre Est și Vest va fi și mai mare. Trebuie să luăm măsuri radicale. Trebuie să facem ceva pentru a nu cădea și mai mult. Am prezentat un program-manifest. Trebuie să readucem sponsorii și oamenii pe stadioane. E foarte important ca oamenii de fotbal să revină acolo unde le este locul. Sunt lucruri pe care eu le-am simțit în ultimele 6-7 luni.

Vreau să aduc toți foștii selecționeri ai României la masă și să dezbatem ADN-ul fotbalului românesc. Am fost recunoscuți pentru ceva în '70, apoi '90. Acum nu mai avem nimic, unde mergem? Poate sunt lucruri care nu sunt bine puse la punct. Toate lucrurile trebuie discutate împreună cu cei de la Ligă și cu alți oameni, să fim puși la punct din toate punctele de vedere. Nu decid eu totul! Dar prin discuții le putem implementa. Avem nevoie de o centralizare corectă a datelor, avem nevoie de evenimente sportive internaționale în țară și trebuie să evaluăm mereu tot ceea ce punem în practică”, a spus Ionuț Lupescu

Înainte ca Ionuț Lupescu să-și prezinte planul de reorganizare și dezvoltare al fotbalului românesc, unit sub motto-ul ”Din nou pentru România”, mai mulți oameni de fotbal din țară și din străinătate au transmis mesaj de susține pentru candidatul la alegerile FRF.

”Cred că ar merita din plin să fie președinte FRF, având în vedere experiența pe care a adunat-o la UEFA și în cariera de fotbalist. Eu cred că va ajuta fotbalul românesc. Avem nevoie de relațiile pe care ți le-ai creat în lumea fotbalului. A obținut o mulțime de aprecieri pentru modul cum s-a comportat. A renunțat la o carieră sigură la UEFA pentru a ajuta fotbalul românesc. Responsabilitatea lui va începe atunci când va deveni președinte. Multă baftă, Ionuț Lupescu”, i-a transmis Mircea Lucescu.

”Îţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut pentru noi, ai făcut o treabă foarte bună la UEFA. Îţi transmit toate cele bune şi sper că vei face o treabă bună. Sper să câştigi", a declarat Alex Ferguson, scoţianul care a scris istorie pe banca lui Manchester United.