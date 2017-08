Liga a IV-a e mai tare decât Liga I. CSA Steaua, Rapid, CS Dinamo, Carmen, Progresul, Sportul şi Venus se bat la promovare

Echipa înfiinţată de Primăria Sectorului I, AS Academia Rapid, care a închiriat marca Rapid de la societatea aflată în lichidare, va evolua în sezonul 2017-2018 în Liga a IV-a, alături de CSA Steaua, CS FC Dinamo, echipa fostului patron dinamovist Nicolae Badea şi de două echipe cu numele Progresul, a decis marţi Comitetul Executiv al AMFB.

Tot în Liga a IV-a va evolua şi formaţia AFC Rapid, care a promovat din Liga a V-a, dar şi echipe de tradiţie din fotbalul românesc precum AFC Carmen, Sportul Studenţesc şi AFC Venus.

Echipele care vor evolua în următorul sezon în Liga a IV-a conform deciziei Comitetului Executiv al Asociaţiei Municipale de Fotbal Bucureşti: AFC Asalt, AFC Carmen, AFC Comprest GIM, CS FC Dinamo, FC Metaloglobus II, CS Progresul 2005, AFC Progresul 1944 Spartac II, AS Academia Rapid, AFC Rapid, AS Romprim, FC Sportul Studentesc SA, CSA Steaua, AS Termo, Tricolor FC, AFC Venus 1914, ACS Victoria.

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, va susţine miercuri o conferinţă de presă în care va fi prezentat noul staf al conducerii clubului, din care fac parte foştii jucători Daniel Pancu, Daniel Niculae, Ovidiu Burcă şi antrenorul Marius Măldărăşanu.

Conform unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului prin care s-a modificat Legea Sportului, administraţiile locale pot finanţa activităţile sportive ale cluburilor de drept public în limita a 5 la sută din bugetul anual. Primăria Sectorului 1 are un buget anual de 350 de milioane de euro, astfel încât poate aloca pentru activităţi sportive aproximativ 17 milioane de euro.

FC Rapid, echipă înfiinţată în 1923, şi-a întrerupt activitatea în 2016, când societatea comercială care administra gruparea giuleşteană a intrat în faliment. Ulterior, două echipe, AFC Rapid şi Mişcarea CFR, care se doresc a fi continuatoarele formaţiei Rapid, au fost înscrise în Liga a V-a şi au promovat în eşalonul superior.