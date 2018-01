OFICIAL: Dinamo a realizat un super-transfer la un preț incredibil! Ivan Pesic a fost prezentat azi de trupa din ”Ștefan cel Mare”

Dinamo București se întărește în perspectiva luptei pentru PlayOff-ul Ligii 1. Echipa lui Vasile Miriuță a ajuns la un acord cu Hajduk Split pentru serviciile mijlocașului Ivan Pesic. Croatul în vârstă de 25 de ani a efectuat în această dimineață vizita medicală la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS) alături de restul echipei din Ștefan cel Mare.

Transferul lui Pesic în ”Groapă” a fost anunțat de pagina oficială a ”câinilor”. Conform digisport, Dinamo va trebui să achite 50.000 de euro pentru jucătorul lui Hajduk Split, care joacă pe postul de mijlocaș stânga.

”FC Dinamo București și clubul croat HNK Hajduk Split au ajuns la un acord pentru transferul mijlocașului Ivan Pesic la echipa din Ștefan cel Mare.

Născut pe 6 aprilie 1992, în Croația, Ivan Pesic și-a început cariera la HNK Hajduk Split și a mai evoluat pentru SK Austria Klagenfurt, HNK Sibenik, NK Zadar și RNK Split.

Fost component al loturilor de juniori U15, U16, U17, U18 și U19 ale Croației, Ivan Pesic a efectuat în această dimineață, la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS), vizita medicală cu lotul echipei din Ștefan cel Mare și a semnat un contract cu FC Dinamo București valabil până la 30 iunie 2020.

-108 partide și 9 goluri a adunat Ivan Pesic în prima ligă a campionatului croat pentru NK Zadar, RNK Split și HNK Hajduk Split.

-12 meciuri în campionat și unul în Cupa Croației a jucat Ivan Pesic pentru HNK Hajduk Split în acest sezon competițional.

-3 jocuri a bifat Ivan Pesic, din postura de rezervă, pentru HNK Hajduk Split în Europa League, ediția 2017-2018. A jucat în dubla manșă HNK Hajduk Split vs Brondby IF și în meciul HNK Hajduk Split vs PFC Levski Sofia.

-17 selecții are Ivan Pesic pentru loturile reprezentativele de juniori U15, U16, U17, U18 și U19 ale Croației.” anunță site-ul fcdinamo.ro

Dinamo s-a reunit în urmă cu două zile în perspectiva noului sezon. Miriuță a avut sub comanda sa 30 de jucători:

Brănescu Laurenţiu, Muţiu Vlad, Eşanu Mihai (portari)

Nica Constantin, Katsikas Giorgios, Nedelcearu Ionuţ, Filip Steliano, Oliva Maximiliano Fernando, Dudea Alin, Grigore Ricardo Florin, Maric Luka, Romera Navarro José Antonio, Corbu Laurenţiu, Popescu Mihai, Olteanu Vlad (fundaşi)

Hanca Sergiu, Vasile Florin, Salomao Diogo, Gheorghe Liviu, Şerban Ionuţ, Nascimento Filipe, Gheorghe Ion, Longher Aleksandru, Vlad Mihnea, Monroy Aitor (mijlocaşi)

Rivaldinho, Bokila Loteteka Jeremy, Nemec Adam, Moldoveanu Robert şi Popa Daniel (atacanţi).