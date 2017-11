OFICIAL: Simona Halep debutează în forță în sezonul 2018. Adversare redutabile pentru liderul WTA în ianuarie!

Chiar azi, liderul WTA a anunţat oficial că va participa la turneul de la Shenzen, primul la care va fi angrenată în 2018. Pe afișul turneului chinez se află alte nume uriașe ale tenisului feminin. Dintre acestea, cele mai importante sunt Jelena Ostapenko, deținătoarea titlului de la Roland Garros, și Maria Șarapova, rusoaica ce nu mai are nevoie de nicio prezentare.

”Ni hao Shenzhen (bună ziua Shenzhen în chineză)! Îmi face mare plăcere să anunţ că voi fi din nou alături de voi, la startul sezonului 2018. Întotdeauna mi-au plăcut hotelul, mâncarea şi organizarea de aici!

Vin la un turneu plăcut, unde fanii sunt la înălţime. De-abia aştept să îi văd şi sper că voi avea un traseu cât mai lung”, a spus Halep, într-un videoclip postat pe Youtube.

Pentru Halep, aceasta este a treia prezenţă la Shenzhen, competiţie pe care a câştigat-o în 2015, în urma unei finale cu Timea Bacsinszky.

Here’s how to start your 2018 with a bang- come and catch the #ShenzhenOpen!! @Simona_Halep @MariaSharapova #wta pic.twitter.com/9KmDXDFJDI