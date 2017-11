Presa din Anglia anunță o mutare șoc: Jose Mourinho lasă Manchester United pentru a prelua cea mai bogată echipă a continentului!

Conștient de faptul că nu poate ține pasul cu rivalul Pep Guardiola, Jose Mourinho pare tentat să accepte, din sezonul viitor, o nouă provocare în carieră: PSG!

Presa din Anglia scrie azi că șefii lui Manchester United, membrii familiei Glazer, sunt tot mai siguri că Mourinho va părăsi echipa de pe Old Trafford la finalul actualului sezon.

Manchester United Owners Afraid Mourinho Has Decided To Quit The Club & Join PSG [Details] https://t.co/oE7nAuxt6L pic.twitter.com/JVYarQC2vR