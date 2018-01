Revenire în stil de mare campioană pentru Simona Halep la Shenzhen! Liderul WTA s-a calificat în ”sferturi” după un meci de trei seturi

La capătul unei ore și 40 de minute de joc, Halep a arătat o putere de revenire incredibilă. După 3-6 în setul inaugural, liderul WTA a pus stăpânire pe joc și nu a mai cedat decât trei game-uri până la finalul meciului.

În sferturile de finală, Halep o va înfrunta pe jucătoarea de 19 ani din Belarus Aryna Sabalenka, locul 73 WTA. Va fi primul duel în circuitul WTA dintre cele două jucătoare.

