Rezultat uriaș scos de Șumudică și Kayserispor cu Besiktas. Românul a reușit ceea ce n-au putut FC Porto, AS Monaco și Leipzig la un loc! Top 5 rezultate uriașe în cariera tehnicianului român

Nicio etapă fără ca Marius Șumudică să apară în prim-plan. După ”pachetul” victorie + scandal uriaș din meciul cu Alanyaspor, antrenorul român s-a evidențiat din nou, de această dată pur fotbalistic.

Ieri seară, în runda a 15-a din Turcia, a urmat încă un rezultat mare pentru Marius Șumudică în Turcia! Echipa românului, Kayserispor, a scos un egal eroic cu Beșiktaș, scor 1-1, după ce Șumi & co. au jucat aproape o repriză întreagă în 10 oameni, Tiago Lopes fiind eliminat.

Cu două etape înainte de finalul turului, Kayserispor și Beșiktaș sunt la egalitate în clasament (27 de puncte). Campioana Turciei este pe locul 4, în timp ce Kayseri ocupă poziția a 5-a.

În meciul de aseară, Șumudică și Kayserispor au reușit ceea ce n-au putut FC Porto, AS Monaco și Leipzig la un loc în această ediție de UEFA Champions League. Toate cele 3 echipe enumerate au fost învins pe teren propriu de Beșiktaș în Ligă. În schimb, Șumudică, cu 10 oameni, a reușit să țină piept campioanei en-titre din Turcia.

Pentru Șumudică, remiza cu Beșiktaș care, în condițiile date, valorează cât o victorie, nu este singurul rezultat mare obținut în ultimii ani. Fie din Turcia, fie din România, Șumudică și echipele sale au impresionat cu alte rezultate mari în ultimii ani. Iată câteva dintre ele.

16 aprilie 2016: Astra - Steaua 2-0, o victorie cât un titlu!

Apogeul lui Șumudică în antrenorat a fost atins în aprilie 2016. Într-o finală a Ligii 1, Astra câştiga cu 2-0 contra Stelei lua un avans de 6 puncte în fruntea clasamentului cu trei etape înainte de finalul sezonului 2015-2016. Anticârceii lui Șumudică aveau să-l învingă atunci pe celebrul Neubert, preparatorul Stelei lui Reghecampf.

25 august 2016: West Ham - Astra 0-1! Victorie la Londra pentru grupele UEL!

Tot în 2016, Astra se vindeca rapid după o dublă de coșmar cu FC Copenhaga și intra în grupele Europa League din postura de outsider în PlayOff. După 1-1 în tur cu West Ham, giurgiuvenii au jucat curajos pe London Stadium și au eliminat-o pe West Ham din Europa, pentru al doilea an consecutiv. Campioana României s-a impus cu 1-0 în fața echipei antrenate de Slaven Bilic, grație golului lui Teixeira.

6 august 2015: Astra - West Ham 2-1! Primul episod cu londonezii

Înainte de august 2016 a fost august 2015. Venind la Giurgiu după un 2-2 la Londra, Astra lui Șumudică a învins West Ham-ul lui Bilic și se califica în PlayOff-ul Europa League. Lanzini a deschis scorul pentru oaspeţi, în minutul 3, dar giurgiuvenii au întors rezultatul prin "dubla" lui Budescu, din minutele 32 şi 35.

8 decembrie 2016: Astra - AS Roma 0-0! Încă o pagină de istorie: primăvara europeană!

După titlul din primăvara lui 2016, iarna avea să aducă o nouă pagină de istorie. Dintr-o grupă cu AS Roma, Austria Viena și Viktoria Plzen, Astra se califica în primăvara Europa League de pe locul secund în grupă! ​Astra Giurgiu a remizat cu AS Roma, scor 0-0, în ultima etapă a grupelor Europa League.

30 octombrie 2017: Fenerbahce - Kayserispor 3-3! Primul rezultat mare în Turcia

De pe banca Astrei, Șumudică a ajuns pe banca turcilor de la Kayserispor, iar rezultatele au continuat să vină. Outsider clar, Kayserispor, echipa lui Marius Şumudică, a terminat la egalitate, scor 3-3, partida disputată în deplasare, pe terenul celor de la Fenerbahce.

Meciul a fost un adevărat thriller. Trupa lui Şumudică a preluat conducerea, gazdele au revenit și s-au distanţat la un moment dat la 3-1, pentru ca, în final, vedeta lui Kayseri, Asamoah Gyan, să închidă balul la 3-3!