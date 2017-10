Simona Halep, la două seturi de locul 1 WTA! Rivala directă pentru topul mondial, Elina Svitolina, a fost eliminată în sferturile de finală

În ultimul sfert de finală al turneului WTA Premier Mandatory “China Open” de la Beijing, Simona a primit o uriașă mână de ajutor din partea franțuzoaicei Caroline Garcia (15 WTA), cea care a trecut de Elina Svitolina (3 WTA) cu scorul de 6-7(5), 7-5, 7-6(6).

După acest rezultat surpriză din China, Simona Halep este singura care mai ameninţă poziţia de lider WTA a Garbinei Muguruza. Iberica are 6135 puncte WTA în clasamentul live, iar Simona 5915. În cazul unei victorii cu Ostapenko, Halep ar acumula 6175 de puncte, cu 40 de puncte peste Muguruza.

Meciul Simona Halep (2 WTA) - Jelena Ostapenko (8 WTA), contând pentru semifinalele turneului Premier Mandatory de la Beijing, se va juca sâmbătă dimineață de la ora 9:30.

Dacă învinge, Simona Halep va deveni cel de-al 25-lea lider WTA din istorie. Totodată, în cazul unei victorii, România va avea în premieră o jucătoare pe locul 1 WTA, în istoria de aproape 42 de ani a ierarhiei computerizate a profesionistelor, care a început în 1975.

