Simona Halep luptă pentru un nou trofeu! Liderul WTA are o misiune imposibilă: trebuie să oprească o hegemonie de 6 ani

După trofeul de lider WTA pe anul 2017 primit la Turneul Campioanelor de la Singapore, Simona Halep are șansa de a-și mai trece în palmares un titlu. Românca a fost nominalizată, alături de alte 25 de jucătoare, în ancheta pentru premiul WTA de Favorită a Fanilor.

În lupta pentru a câștiga inima fanilor, Simona Halep are o misiune aproape imposibilă. În ultimii 6 ani, mai exact din 2011, acest trofeu a fost câștigat de poloneza Agnieszka Radwanska. Deși nici nu se compară la performanțe cu alte jucătoare din top, jucătoarea aflată momentan pe locul 28 WTA a reușit, an de an, prin comportamentul și carisma sa, să cucerească fanii tenisului.

”Chiar îmi iubesc fanii așa cum mă iubesc și ei. Cred că trebuie să îi întrebăm pe ei de ce mă votează, dar sper că voi reuși să câștig din nou acest trofeu și în 2017”, a declarat Radwanska pentru site-ul WTA.

Dacă doriți ca Radwanksa să câștige acest trofeu din nou sau preferați altă jucătoare, puteți VOTA AICI în acest chestionar până vineri, 15 decembrie!

Conform celor de la WTA, cele mai mari șanse s-o bată pe poloneză în acest top le au Serena Williams, Simona Halep și frumoasa daneză Caroline Wozniacki.

Iată jucătoarele nominalizate:

Simona Halep (România)

Svetlana Kuznetsova (Rusia)

Catherine Bellis (SUA)

Eugenie Bouchard (Canada)

Johanna Konta (Marea Britanie)

Serena Williams (SUA)

Caroline Wozniacki (Danemarca)

Sloane Stephens (SUA)

Jelena Ostapenko (Letonia)

Venus Williams (SUA)

Angelique Kerber (Germania)

Petra Kvitova (Cehia)

CoCo Vandeweghe (SUA)

Agnieszka Radwanska (Polonia)

Kristina Mladenovic (Franța)

Caroline Garcia (Franța)

Garbine Muguruza (Spania)

Dominika Cibulkova (Slovacia)

Julia Goerges (Germania)

Ashleigh Barty (Australia)

Elina Svitolina (Ucraina)

Elena Vesnina (Rusia)

Lucie Safarova (Cehia)

Karolina Pliskova (Cehia)

Shuai Peng (China)

Maria Șarapova (Rusia)