Simona Halep, peste hotare de ziua ei: "Este greu, dar iau lucrurile aşa cum sunt"

Simona Halep împlineşte, astăzi, 26 de ani. Ea îşi serbează ziua în China, unde a participat în această săptămână la turneul de la Wuhan şi va evolua, începând de luni, la cel de la Beijing.

Marţi, Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a fost învinsă, cu scorul de 6-2, 6-1, de rusoaica Daria Kasatkina, locul 31 WTA, în manşa a doua a turneului de categorie Premier 5.

Românca a declarat că nu face o dramă din această înfrângere: "Nu am mai jucat de vreo lună. Este greu să revii şi să joci meciuri. Este greu să intri în ritm în câteva ghemuri. Poate a fost o greşeală că nu am jucat, dar aveam nevoie de odihnă după US Open. Cred că Daria a jucat foarte bine şi i-a ieşit totul. Dar nu a fost cea mai bună zi a mea. Este greu, dar iau lucrurile aşa cum sunt. Nu este nicio dramă. Dar cu siguranţă voi discuta despre acest meci şi voi învăţa multe din el", a spus ea.

După această întâlnire, Halep a fost sărbătorită de mama ei, Tania, şi de membrii echipei, antrenorul Andrei Pavel, preparatorul fizic Teo Cercel şi fizioterapeutul Ştefan Şodolescu.

Jucătoarea a primit un "mesaj" la aniversare şi de la nepoţica ei.

Halep a început tenisul de la vârsta de patru ani, mai întâi sub îndrumarea antrenorului Ioan Stan. La 14 ani, ea a debutat în circuitul ITF şi a ajuns repede între cele mai bune tinere jucătoare din lume. În 2008, Halep a câştigat turneul de la Roland Garros, la junioare, iar doi ani mai târziu a pătruns în circuitul profesionist. De atunci, ea a câştigat 15 turnee şi a mai disputat alte 11 finale, la simplu.

Simona Halep va evolua în continuarea sezonului la turneul Premier Mandatory de la Beijing (30 septembrie - 8 octombrie).