FANTASTICA SIMONA HALEP E ÎN FINALĂ LA AUSTRALIAN OPEN! Meci ireal între româncă și Angelique Kerber

Simona Halep scrie istorie pentru România la Australian Open! Liderul WTA a continuat parcursul de senzație din acest început de 2018 și s-a calificat în ultimul act la primul Grand Slam al sezonului. În semifinalele de la Melbourne, Simona a trecut în trei seturi, 6-3, 4-6, 9-7, de favorita ”specialiștilor”, Angelique Kerber (16 WTA), după un MECI FANTASTIC!

A petrecut peste 11 ore pe terenurile de la Melbourne, dublu decât rivala ei din semifinale. A jucat accidentată 99% din acest turneu. A fost implicată în cel mai lung meci de pe tabloul feminin. Cu toate acestea, SIMONA HALEP a dovedit azi că este una dintre cele mai mari luptătoare din istoria recentă a tenisului.

What. A. Match.



Top seed @Simona_Halep bravely saves two match points to defeat Kerber 6-3, 4-6, 9-7 and earn the right to face Wozniacki in the Australian Open final! https://t.co/jZ0Dc1gdPA



📹: #USOpen pic.twitter.com/blXbC6rDl1 — US Open Tennis (@usopen) January 25, 2018

Simona Halep a învins-o pe Angelique Kerber în urma unui nou meci maraton, încheiat ăn prelungiri! Halep este în prima finală din carieră la Australian Open!

LIVE-TEXT: Simona Halep - Angelique Kerber 6-3, 4-6, 9-7!

9-7: GAME, SET & MATCH, SIMONA HALEP!

8-7: Simona servește bine și rămâne cu un punct în față, însă numai un break mai poate închide acest meci

7-7: Kerber e obosită, dar nu renunță la luptă, iar semifinala continuă de la egal între cele două luptătoare.

7-6! GAME, HALEP! Simona face un punct uriaș. Kerber dă semne că nu mai poate, iar finala e aproape de româncă!

6-6! MECI IREAL între Halep și Kerber! SIMONA SALVEAZĂ două mingi de meci și semifinala nu e gata!

5-6: meciul se întoarce cu 180 de grade, iar Simona Halep este acum în postura de a depinde de un break pentru a nu pierde meciul

5-5: NU SE POATE! Halep ratează două mingi de meci, iar DRAMA E TOTALĂ pe Road Laver Arena!

"Wow! Where did she find that from?"



Sheer brilliance from Kerber!#AusOpen pic.twitter.com/nwP9BcfmqT — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 25, 2018

5-4: INCREDIBIL! Schimb de mingi ireal între cele două, iar nemțoaica nu vrea să renunțe la meci!

5-3: BREAK, SIMONA HALEP! Liderul WTA forțează și va servi pentru un loc în FINALĂ!

4-3: Simona revine superb de la 0-30 cu niște lovituri de-a dreptul incredibile pentru punctul fizic în care ne aflăm

3-3: echilibrul se menține și după serviciul lui Kerber. Simona a fost însă în punct.

3-2: Simona e tot mai agresivă, iar Kerber pare că nu mai poate din punct de vedere fizic.

At the start of the third Kerber had expended more energy than Halep. Will that cost her here? Trails 3-4.#AusOpen pic.twitter.com/2FRBIV5BiF — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

2-2: meciul e tot mai intens din punct de vedere fizic. Kerber revine de la 0-30 și egalează

2-1: serviciu foarte bun al Simonei, iar acum Kerber trebuie să recupereze!

1-1: Simona ratează trei puncte consecutive de re-break, Kerber revine în avantaj, dar Simona recuperează din nou și face re-break-ul!

0-1: Kerber joacă tot mai bine, iar Simona nu mai are răspuns la loviturile fostei campioanei de la Melbourne. Punctul se termină într-un mod INCREDIBIL!

A început setul decivi!

4-6: SET, Kerber! Eroare după eroare pentru Simona, iar meciul se duce în decisiv

4-5: din păcate, Simona nu rezistă psihic după numeroasele ocazii de a închide meciul și Kerber are șansa de a face 1-1 la seturi

4-4: punct dramatic între cele două mari campioane. Simona ratează două mingi de 5-3 și meciul nu e gata.

4-3: Simona rămâne solidă la serviciu și câștigă la zero. Poate fi momentul atacării unui break!

3-3: Kerber câștigă la serviciu și setul devine din nou unul extrem de complicat. Urmează un serviciu important pentru Halep

3-2: Simona ratează o minge de 4-1, Kerber revine și setul redebine unul echilibrat

3-1: BREAK HALEP! Liderul WTA domină toate punctele și face un break care se poate dovedi decisiv!

2-1: Game important pentru Simona, care revine de la 15-30 și acum poate forța un break!

1-1: Angelique nu mai greșește ca în primul set și apare devreme pe tabelă cu un serviciu ceva mai slid.

1-0: Simona Halep început bine și actul inaugural, cu un punct câștigat lejer pe propriul serviciu, oprind seria de două break-uri consecutive ale lui Kerber

A început setul secund:

Jucătoarea din România a început senzațional semifinale cu Kerber, iar după nici 15 minute de joc conducea deja pe tabelă cu 5-0! Trei break-uri și un joc perfect, i-au asigurat Simonei un prim set fără emoții.

25 minutes gone. First set to @Simona_Halep 6-3.



Easy does it for the World No. 1.#ausOpen pic.twitter.com/lYGfc0hzBD — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

Kerber a avut o tresărire pe final, atunci când a recuperat două break-uri și a dat senzația că meciul nu e terminat. La 5-3, liderul mondial a forțat din nou și și-a asigurat actul inaugural. Tot cu un break!