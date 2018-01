Simona Halep - Angelique Kerber, ”finala” din semifinalele Australian Open! Tot ce trebuie să știi despre meciul meciurilor pentru liderul WTA

În top 20 WTA sunt doar două jucătoare care nu au pierdut niciun meci în 2018. Acestea sunt Simona Halep și Angelique Kerber. Indiferent că au jucat turnee demonstrative sau turnee oficiale din circuitul WTA, cele două au câștigat tot.

Simona Halep (1 WTA): 10 victorii în 2018!

Liderul WTA a început perfect pregătirea noului sezon, cu două victorii clare într-un turneu demonstrativ din Thailanda: 6-3, 6-3 cu Johann Konta (10 WTA) și 6-2, 6-3 cu Karolina Pliskova (6 WTA). Apoi, pentru Halep au început turneele WTA. Cu victorii la Gibbs, Duan, Sabalenka, Begu și Siniakova, liderul WTA a câștigat fără emoții turneul de la Shenzhen.

Parcursul Simonei Halep la Australian Open:

Turul: 7-6, 6-1 cu Destanee Aiava (193 WTA)

Turul II: 6-2, 6-2 cu Eugenie Bouchard (112 WTA)

Turul III: 4-6, 6-4, 15-13 cu Lauren Davis (76 WTA)

Optimi de finală: 6-3, 6-2 cu Naomi Osaka (72 WTA)

Sferturi de finală: 6-3, 6-2 cu Karolina Pliskova (6 WTA)

Angelique Kerber (16 WTA): 14 victorii în 2018!

Liderul WTA din urmă cu 12 luni, Angelique Kerber, s-a metamorfozat complet în 2018. După un final de 2017 dezastruos, nemțoaica a început colaborarea cu Wim Fissette, iar rezultatele au venit extrem de rapid. Mai întâi a fost turneul amical de la Hopman Cup, unde Kerber le-a învins categoric pe Mertens, Bouchard, Gavrilova și Bencic. Apoi, Kerber a câștigat turneul de la Sydney, învingând o serie de jucătoare extrem de puternice în drumul spre trofeu, precum Safarova, Venus Williams sau Dominika Cibulkova.

Parcursul lui Angelique Kerber la Australian Open:

Turul: 6-0, 6-4 cu Anna-Lena Friedsam (388 WTA)

Turul II: 6-4, 6-1 cu Donna Vekic (52WTA)

Turul III: 6-1, 6-3 cu Maria Șarapova (48WTA)

Optimi de finală: 4-6, 7-5, 6-2 cu Su-Wei Hsieh (88 WTA)

Sferturi de finală: 6-1, 6-2 cu Madison Keys (20 WTA)

Pe lângă locul 1 WTA, Simona Halep și Angelique Kerber îl mai au în comun și pe antrenorul Wim Fissette. De acesta se leagă ascensiunea Simonei Halep în topul WTA. Alături de fostul antrenor al lui Kim Clijsters, Simona a obţinut performanţe de excepție în 2014: finală la Roland Garros, atingerea locului doi mondial în clasamentul general WTA şi prima victorie în faţa Serenei Williams, la Turneul Campioanelor de la Singapore, acolo unde a jucat și finala.

În ceea ce o privește pe Kerber, aceasta a renunțat în 2017 la colaborarea cu tehnicianul Torben Beltz și a ales să lucreze cu belgianul Wim Fissette, cel care a antrenat-o pe românca Simona Halep cursul anului 2014. Kerber a avut un an 2016 de excepție, în care a câștigat Australian Open și US Open și a disputat finala la Wimbledon, performanțe ce au propulsat-o în fruntea clasamentului WTA. A urmat însă o adevărată prăbușire, iar finalul lui 2017 a găsit-o pe Kerber pe locul 21 în ierarhia mondială, după ce a câștigat doar 28 din cele 51 de meciuri pe care le-a jucat și nu și-a trecut în palmares niciun turneu.

Revenind la duelul Simona Halep vs. Angelique Kerber din această dimineață, acesta este unul devenit deja clasic în circuitele internaționale de tenis (ITF și WTA). Din 2009 până în 2016, între Halep și Kerber au avut loc nu mai puțin de 8 dueluri, scorul fiind egal: 4-4!

Casele de pariuri o dau ca favorită pe Angelique Kerber în aceste duel. Deși este pe locul 16 WTA, forma germancei, dar mai ales accidentarea Simonei și oboseala acumulată de româncă în ultimele zile au făcut ca bookmakerii ofere cote de 1,69-1,75 pentru Kerber, respectiv 2,15-2,25 pentru Halep.

#AusOpen Semifinals are set for Thursday:



No.1 Simona Halep vs. No.21 Angelique Kerber



No.2 Caroline Wozniacki vs. No.37 Elise Mertens



Three current or former No.1s in action, two battling for No.1, one former champion, and a Belgian debutante.



Let’s go.