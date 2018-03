Indian Wells 2018! Noaptea marilor surprize în SUA: Serena Williams și Elina Svitolina, eliminate. Ce se întâmplă cu parcursul Simonei Halep

Serena Williams, eliminată de sora mai mare, Venus, sub privirile Simonei Halep

Revenită în competiţie după o pauză de 14 luni, Serena a fost învinsă în două seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, într-o partidă din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputată luni.

Venus Williams, ocupanta locului 8 mondial, și jucătoarea care o eliminase pe Sorana Cîrstea în turul anterior, nu o mai învinsese pe sora sa din 2014. Azi-noapte, aceasta s-a impus după o oră şi 27 minute de joc, calificându-se în optimile de finală ale competiţiei californiene, unde o va avea ca adversară pe letona Anastasija Sevastova, cap de serie numărul 21. Și Sevastova a produs o mică surpriză, trecând cu 6-3, 6-3, de germanca Julia Goerges (12 WTA).

