Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Nadia Comăneci, mesaj superb pentru Simona înainte de finală!

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sâmbătă, de la ora 10:30 (ora României), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va găzdui finala perfectă a primului Grand Slam al sezonului. Primele două jucătoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se întâlnesc într-un meci uriaș pentru carierele lor.

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Update, 26.01 - 21:00. Din multitudinea de mesaje de încurajare primite de Simona înainte de cel mai important meci al carierei nu putea lipsi cel trimis de Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari sportive din istorie:



”Fiecare meci al Simonei la acest Grand Slam a fost memorabil. Mă aștept la un meci greu, dar totodată frumos. Sunt sigură că Simona va da tot ce are mai bun în această finală. Mă voi trezi la 02:00 dimineața ca să urmăresc finala de la Australian Open. Simona trebuie să știe faptul că este încurajată și iubită de noi toți și oricare ar fi rezultatul Simona va rămâne SIMONA!” a declarat Nadia Comăneci pentru www.sportivity.ro

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Update, 26.01 - 16:00. Inevitabilul s-a produs, iar Simona Halep s-a retras de la turneul WTA de la Sankt Petersburg, programat săptămâna viitoare. Motivul acestei retrageri esta accidentarea la glezna stângă din meciul cu Destanee Aiava, din turul I de la Melbourne. Liderul mondial a fost înlocuit de pe tabloul principal al turneului de categorie Premier din Rusia de germanca Mona Barthel, locul 53 în clasamentul WTA

La Sankt Petersburg va fi prezentă în schimb adversara româncei din finala de la Melbourne, Caroline Wozniacki. Daneza (2 WTA) va fi principala favorită a turneului din Rusia.

Breaking news! 🚨🚨🚨@Simona_Halep has withdrawn from Sankt Petersburg tournament which is next week! pic.twitter.com/R9AM7qhGym — SimonaHalepFanSpace (@LosHalepenos) January 26, 2018

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Update, 26.01 - 15:30. Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams și expertul Eurosport, a vorbit despre finala feminină de la Australian Open, dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Mouratoglou a vorbit despre jocul celor două finaliste, concluzionând că jucătoarea mai ofensivă va avea câștig de cauză. Mouratoglou anticipează un meci disputat, dramatic, cu multe răsturnări de situație.

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Update, 26.01 - 12:00. Roger Federer, cel mai tare spectator al finalei feminine. Calificat lejer în finala de la Australian Open 2018, a 30-a de Grand Slam din carieră, Roger Federer a spus câteva cuvinte și despre finala fetelor, de mâine, unde Simona Halep o va înfrunta de Caroline Wozniacki.

”Mi-ar plăcea să fiu din nou în poziția asta, de a câștiga primul titlu de Grand Slam. Eu unul dintre cele mai frumoase momente ca jucător de tenis. Mă voi uita, sunt ambele foarte drăguțe și mă voi bucura pentru ele, deoarece îmi amintesc cum a fost când am luat eu primul Slam, în 2003, la Wimbledon. A fost, poate, cel mai frumos moment din viaţa mea.” a spus Federer după calificarea în finală.

.@RogerFederer will compete in his 3️⃣0️⃣th Grand Slam final on Sunday evening 🐐#AusOpen pic.twitter.com/EGhoqpyYf6 — #AusOpen (@AustralianOpen) 26 ianuarie 2018

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Update, 26.01- 9:00. Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a vorbit prima oară după calificarea în finală a elevei sale. Cahill a spus că este mândru de modul în care Simona a luptat la acest turneu, dată fiind și accidentarea la gleznă. Darren a făcut și o dezvăluire superbă despre Halep, spunând că e prima oară când e dedicată 100% de la prima minge a turneului până la ultima.

Immediately following Simona's thrilling SF victory over Kerber, Darren had to get in the booth to do commentary for the Men's SF. Here is what he had to say:#AusOpen pic.twitter.com/RL24112bHJ — WTA Romania (@WTARomania) January 25, 2018

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Update 15:50. Simona Halep a susținut o conferință de presă în care a explus povestea semifinalei. Prezentă în fața jurnaliștilor de la Melbourne, Halep a descris cu lux de amănunte cum a trecut peste momentele dificile ale semifinalei, ce rol a jucat Darren Cahill în acest meci, cum va adopta meciul cu Wozniacki din finală și cât de mult s-a schimbat față de Roland Garros 2017.

"I'm happy that I play another final. It's the third one, maybe it's with luck."@Simona_Halep on reaching her 3rd GS final.#AusOpen pic.twitter.com/CXOrKuxS5I — #AusOpen (@AustralianOpen) 25 ianuarie 2018

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Update 14:40. Finala de la Australian Open din 2018 a fost analizată de expertul celor de la Eurosport, fostul mare tenismen Mats Wilander. Acesta consideră că rivala Simonei, daneza Caroline Wozniacki, pornește cu prima șansă la câștigarea finalei cu Simona Halep, de la Australian Open.

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Update 14:00. După semifinala fenomenală cu Angelique Kerber, mai mulți oameni din sportul românesc au ţinut să o felicite pe Halep. Dintre ei nu a putut lipsi idolul Simonei, Gică Hagi.

”Campioana noastră e într-o nouă finală de Grand Slam şi merită să câştige trofeul. Mult succes, Simona Halep!”, a scris Hagi, în română şi engleză pe facebook

În afară de Hagi, Simona Halep a mai primit felicitări de la Lucian Bute, Echipa Națională și Farul Constanța, iar mesajele sunt abia la început.

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Update 12:49. Pe lângă istoria pe care o va scrie pentru ea și pentru România dacă va câștiga turneul de la Melbourne, Simona Halep ar mai putea doborî un record fantastic în Australia. Dacă o învinge pe Wozniacki, Halep ar deveni singura jucătoare din istorie care s-ar impune la Australian Open după ce salvează mai multe mingi de meci în partide diferite!

Până în acum, 4 jucătoare s-au impus la Australian Open după ce au salvat o minge de meci pe parcurs: Jennifer Capriati în 2002, Serena Williams în 2003, Na Li în 2014 și Angelique Kerber în 2016. Simona a salvat până acum 5 mingi de meci: 3 cu Lauren Davis în turul III și două cu Kerber în semifinala de joi.

Australian Open women's champions in Open Era after saving match point:

2002: Capriati

2003: S. Williams

2014: Na Li

2016: Kerber

2018: Halep or Wozniacki

If Halep wins title, no woman had saved more match points on route to a grand slam title. #AusOpen — Albi Barschel (@AlbiBarschel) 25 ianuarie 2018

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Halep și Wozniacki s-au calificat în ultimul act după două meciuri diametral opuse ca intensitate și emoție. Dacă daneza a avut emoții doar în setul secund cu Elise Mertens (37 WTA), de care a dispus cu 6-3, 7-6, Simona Halep și Angelique Kerber au fost eroinele celui mai tare meci de la Australian Open din acest sezon 2018. La capătul a aproape două ore și jumătate de luptă crâncenă, Halep s-a impus cu 6-3, 4-6, 9-7, în urma unui meci în care a salvat două mingi de meci consecutive ale adversarei la scorul de 5-6 în deciziv

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Halep - Wozniacki 3-3 la finale de Grand Slam! În finala de la Australian Open vom avea un duel între Simona Halep, specialista de la Roland Garros, și Caroline Wozniacki, specialista de la US Open. Liderul WTA are în palmares două finale la Paris (2014 și 2017), în timp ce daneza are două la New York (2009 și 2014). Simona și Caroline au pierdut ambele finale. Acum, una dintre ele va ridica deasupra capului primul Grand Slam din carieră.

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Halep - Wozniacki 2-4 la meciurile directe. Daneza de 27 de ani este printre puținele jucătoare din circuitul WTA care o conduc pe Halep la capitolul meciuri directe. Din 2012 până în prezent, cele două jucătoare s-au întâlnit de 6 ori, iar cu 4 ocazii am avut victorii ale danezei.

- 2012, ”șaisprezecimi” la Dubai: victorie Wozniacki 6-2 6-3

- 2013, semifinale New Haven, victorie Halep 6-2 7-5

- 2015, semifinale Dubai, victorie Halep 2-6 6-1 6-1

- 2015, semifinale Stuttgart, victorie Wozniacki 7-5 5-7 6-2

- 2017, semifinale Eastbourne, victorie Wozniacki 5-7 6-4 6-1

- 2017, Singapore (Turneul Campioanelor), victorie Wozniacki 6-0, 6-2

Halep și Wozniacki s-au întâlnit ultima oară la Turneul Campioanelor 2017 de la Singapore. Daneza, care a avut un turneu formidabil, a bătut categoric în două seturi, câștigând și trofeul după o finală cu Venus Williams.

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Finala de sâmbătă va pune față în față liderul actual din WTA și liderul din urmă cu 6 ani! Halep a ajuns numărul 1 WTA pe 9 octombrie 2017, după turneul de la Beijing, în timp ce Wozniacki poate redeveni numărul 1 WTA după șase ani, aceasta fiind cea mai mare distanță din istorie, depășind-o pe Serena în cazul unei victorii sâmbătă. Caroline a fost lider WTA pentru ultima oară în ianuarie 2012!

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Finala de la Melbourne se va juca între două ”maratoniste”. Cele două jucătoare au petrecut, împreună, peste 22 de ore pe terenurile de la Australian Open. Dacă Simona a jucat 703 minute, Wozniacki a stat pe cimentul încins de la Antipozi fix 600 de minute!

”Sunt aproape moartă”, așa și-a început Simona Halep declarația de după de meciul cu Lauren Davis. Românca s-a impus cu 4-6, 6-4, 15-13 (!!!), în urma unui meci care s-a întins pe 3 ore și 45 de minute și care a egalat recordul de game-uri într-un meci de fete la Australian Open, 48, deținut de Arantxa Sanchez Vicario și Chanda Rubin, din 1996, scor 4-6, 6-2, 16-14.

Dincolo, Wozniacki a avut și ea un meci dramatic, însă în turul secund. Numărul 2 mondial a fost ccondusă 1-5 și a salvat două mingi de meci în partida câştigată cu 3-6, 6-2, 7-5 în faţa croatei Jana Fett.