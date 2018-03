Simona Halep, furioasă și iute în meciul cu Qiang Wang de la Indian Wells! Liderul WTA, evoluție superbă și calificare în ”sferturi”

Simona Halep a început meciul ceva mai ezitant, însă a reușit break-ul la scorul de 2-2. Nu și-a păstrat serviciul însă, iar Qiang Wang a egalat. Același scenariul s-a păstrat la următoarele puncte, până la scorul de 4-4. Apoi, pe fondul nervozității Simonei, Wang s-a dus la 5-4 și părea aproape de 1-0 la seturi. În acel moment, Halep a apelat la Darren Cahill, cel care a trezit-o pe jucătoarea din România.

”Simona, ce se întâmplă? Spune-mi ce faci? Nu joci punctele. Văd că faci multe greșeli neforțate. Vreau să-mi spui ce faci. Nu te menaja să lungești punctul. Joci și faci progres în același timp, asta trebuie să faci. Muncește mai mult, fii mai răbdătoare. Wang nu face atât de multe lucruri, aruncă mingile pe mijloc. Fii disciplinată”, i-a transmis Darren Cahill.

Zis și făcut! Halep a ascultat mesajele, a intrat pe teren și nu a mai pierdut niciun punct în setul I, pe care l-a câștigat cu 7-5.

Acul secund nu a avut istoric, iar Halep s-a impus cu 6-1 și s-a calificat în sferturile de finală de la Indian Wells, după un meci de o oră și 17 minute.

.@Simona_Halep is first through to @BNPPARIBASOPEN quarterfinals!



Tops Wang 7-5, 6-1! pic.twitter.com/Wb7OmP6RdO