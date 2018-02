Simona Halep, votată jucătoarea lunii ianuarie de fanii tenisului! Victorie categorică în fața Carolinei Wozniacki

Simona Halep a fost votată de fanii din întreaga lume drept jucătoarea lunii ianuarie. Parcursul româncei de la Shenzhen și Melbourne i-a impresionat pe fani, cei care au votat-o covârșitor pe româncă. Simona le-a învins în acest sondaj pe câștigătoarea de la Australian Open, Caroline Wozniacki, pe câștigătoarea de la Sydney, Angelique Kerber, și pe câștigătoarea de la Brisbane, Elina Svitolina.

16th #WTA title ✅

3rd Grand Slam final ✅@Simona_Halep is the January Player of the Month--> https://t.co/a7wEB16rJi pic.twitter.com/zPNfvuPKcI