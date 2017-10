Turneul Campioanelor 2017. LIVE TEXT. Simona Halep vs Caroline Wozniacki în etapa a II a a turneului de la Singapore!

SIMONA HALEP. TURNEUL CAMPIOANELOR 2017. LIVE TEXT

SETUL 1.

UPDATE: Meciul dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki începe în câteva minute.

SIMONA HALEP. TURNEUL CAMPIOANELOR 2017. Simona Halep, locul 1 WTA o înfruntă, miercuri, de la ora 14.30, pe daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, în etapa a doua Grupei Roşii a Turneului Campiaonelor de la Singapore.

SIMONA HALEP. TURNEUL CAMPIOANELOR 2017. Luni, Wozniacki a învins-o, cu scorul de 6-2, 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, iar Halep a trecut, cu scorul de 6-4, 6-2, de sportiva franceză Caroline Garcia, locul 8 WTA, în prima etapă a Grupei Roşii.

SIMONA HALEP. TURNEUL CAMPIOANELOR 2017. Învinsele din aceste partide, Svitolina şi Garcia, vor juca tot miercuri, după meciul Halep-Wozniacki.

SIMONA HALEP. TURNEUL CAMPIOANELOR 2017. Halep are palmares negativ cu Wozniacki, scor 2-3. Simona Halep are doar un meci cu Wozniacki în 2017, pierdut în sferturi la Eastbourne, cu 7-5, 4-6, 1-6. În 2015, ele şi-au împărţit victoriile, scor 7-5, 5-7, 6-2, pentru Wozniacki, în semifinale, la Stuttgart şi 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep, tot în semifinale, la Dubai. Daneza a câştigat şi ea un meci la Dubai împotriva sportivei din Cosntanţa, în optimi, în ediţia 2012, scor 6-2, 6-3. Halep s-a impus în 2013, în semifinale la New Haven, scor 6-2, 7-5.

SIMONA HALEP. TURNEUL CAMPIOANELOR 2017. Prima victorie de la Singapore i-a asigurat Simonei 263.000 de dolari și 250 de puncte WTA. Garcia și-a asigurat 110.000 dolari și 125 puncte WTA.