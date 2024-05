Aris - PAOK, meciul de titlu al lui Răzvan Lucescu în Grecia, live în AntenaPLAY (duminică, 20:00)

Aris - PAOK, meciul de titlu al lui Răzvan Lucescu în Grecia, va fi live în AntenaPLAY. Partida din ultima etapă din Superliga greacă se va disputa duminică, de la ora 20:00, şi va stabili campioana.

Răzvan Lucescu şi PAOK vor avea parte de un derby încins al oraşului Salonic, cu Aris. Fostul selecţioner al României are nevoie de o victorie, în direct în AntenaPLAY, pentru a fi sigur că va câştiga al doilea titlu al carierei cu PAOK şi al patrulea din istoria de 98 de ani a clubului.

PAOK a avut parte de un final de sezon extraordinar, cu două victorii extrem de spectaculoase, cu Olympiacos (2-0) şi Panathinaikos (4-1), dueluri în urma cărora a ajuns pe primul loc în Superliga, înainte de ultima etapă.

În cazul în care PAOK va câştiga trofeul, Răzvan Lucescu va deveni cel mai titrat antrenor din istoria clubului, echipă la care se află la al doilea mandat.

Mai, luna finalelor în AntenaPLAY

Luna mai poate fi considerată luna finalelor, în AntenaPLAY. Iubitorii de fotbal vor putea vedea finala Cupei Franţei, Lyon - PSG (ora 22:00), pe 25 mai, atunci când va avea loc şi returul finalei Ligii Campionilor Asiei, Al-Ain - Yokohama (ora 19:00).

Pe 26 mai, de la ora 17:00, va avea loc finala play-off-ului din Championship, în urma căreia vom afla care este ultima echipă promovată în Premier League. De asemenea, play-off-ul de promovare în Serie A va avea loc în perioada 17 mai - 2 iunie.

Iubitorii de hochei pot urmări spectacolul total de la Campionatul Mondial. Cei mai importanţi jucători ai lumii luptă pentru medalia de aur, în AntenaPLAY, până pe 26 mai.

