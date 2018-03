UEFA Champions League: surpriză colosală în meciul Manchester United - Sevilla! Dezastru pentru Jose Mourinho pe Old Trafford

UEFA Champions League: Manchester United - Sevilla 1-2! După 0-0 pe Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, United a primit azi vizita celor de la Sevilla, într-un meci în care avea nevoie de victorie pentru a rezolva calificarea după 90 de minute. În cele din urmă, Jose Mourinho, antrenorul anti-fotbal, s-a sinucis și a adoptat o tactică defensivă care avea să-l coste calificarea.

