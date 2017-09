ULTIMA ORĂ! WTA are un nou lider începând de luni: Garbine Muguruza. Ce loc va ocupa Simona Halep după US Open

După opt săptămâni de dominație cehă, poziția de lider în clasamentul WTA îi va reveni, începând de luni, 11 septembrie, ibericei Garbine Muguruza. Aceasta din urmă a profitat de eliminarea Karolinei Pliskova în ”sferturile” de la US Open și va trece de cehoaică în clasament.

Deși a pierdut în optimile de finală cu Petra Kvitova, Muguruza a profitat de două condiții rămase pentru a ajunge lider: eliminarea Svitolinei înainte de semifinale și eliminarea Pliskovei înainte de finală.

În ceea ce o privește pe Simona Halep, în ciuda eliminării din turul I cu Șarapova, românca este neclintită pe locul 2 în ierarhie. Cea mai bună româncă va rămâne pe acea poziție cu o condiție: Venus Williams să nu câștige titlul la New York. În cel mai rău caz, Simona va ajunge pe 3.

Iată clasamentul live WTA:

1. Garbiñe Muguruza (Spa)......... 6.030 (puncte)

2. Simona Halep (Rom)............... 5.965

3. Elina Svitolina (Ucr)................. 5.640

4. Karolina Pliskova (Che).......... 5.520

5. Venus Williams (USA)............ 4.757

6. Caroline Wozniacki (Din)....... 4.640

7. Johanna Konta (GBR)........... 4.520

8. Svetlana Kuznetsova (Rus)..... 4.410

We have a NEW World No.1…



Congrats @GarbiMuguruza!! 👏--> https://t.co/ffkR3xxye5 pic.twitter.com/fExzXDKpiC