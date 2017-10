Veste cutremurătoare în fotbalul mondial. Emmanuel Eboue, fost jucător la Arsenal, a fost diagnosticat cu HIV

Cumplita informație, apărută pentru prima oară în presa din Turcia, a fost confirmată chiar de impresarul jucătorului, Tekin Birinci.

”Din nefericire, problemele de sănătate ale lui Eboue sunt adevărate. Ne vom deplasa spre Anglia în această seară din cauza analizelor de sânge. Vom face noi teste acolo”, a spus acesta pentru Goal Turkey.

Conform sursei citate, în sângele jucătorului a fost descoperit virusul HIV în timpul vizitei medicale efectuate la noua sa echipa, Ocagi Limassol.

Emmanuel Eboue a fost un jucător extrem de important în fotbalul european al ultimului deceniu, cu peste 200 de prezențe în tricoul celor de la Arsenal și Galatasaray. De asemenea, acesta are 79 de selecții și 3 goluri pentru naționala Coastei de Fildeș.

BREAKING: Emmanuel Eboué has been diagnosed with HIV 😔🙏🏻 pic.twitter.com/w85M7vlxJh