VESTEA ZILEI pentru Simona Halep! Cea mai bună jucătoare a lumii din ultimii ani s-a retras de la Australian Open. Vom avea o nouă campioană la Antipozi

Serena Williams, jucătoarea care a dominat tenisului feminin în ultimul deceniu, a anunțat, vineri dimineață, că a decis să nu joace la ediția din 2018 a Australian Open.

Deținătoarea titlului de la Melbourne a spus că nu este la nivelul la care și-ar fi dorit să fie, motiv pentru care a decis sa își amâne revenirea în competițiile oficiale.

Unfortunately @serenawilliams has withdrawn from the #AusOpen.



"I can compete – but I don’t want to just compete, I want to do far better than that and to do so, I will need a little more time."



Good luck for the rest of 2018, Serena! We'll miss you 😊