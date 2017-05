Omar, copilul-femomen de la „Next Star”, invidiat de toți prietenii lui. „Omare, Omare, nu ne-ai fi luat și pe noi cu tine!”

Marele câştigător al primului sezon „Next Star”, Omar Arnaout, are o viață la care mulți tineri de vârsta lui nici măcar nu au puterea să viseze! După ce a lansat un nou hit, „Amirati”, o piesă de dragoste cu un mesaj puternic, tânărul a reluat concertele în toată lumea.

Prima oprire: Doha, capitala Qatarului. Artistul s-a fotografiat într-un decor de vis, iar fanii nu au întârziat să reacționeze. „Having a little time for me in Doha”, a fost descrierea imaginii postate pe Facebook.

„Omare, Omare, nu ne-ai fi luat și pe noi cu tine!”, i-au scris unii, în glumă, în timp ce toț ceilalți l-au felicitat.

Puștiul de 16 ani are concerte peste hotare, proiecte muzicale, dar și școală, căci este elev la un prestigios liceu de muzică din capitală. Faptul că reușeștee să le combine perfect, nu mai e un secret pentru nimeni.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Next Star, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/next-star/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/Next.Star.Antena1/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/NextStarA1 .

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări emisiunea live pe AntenaPlay: https://goo.gl/ponVkm, la fel şi toate înregistrările integral.