Dovada clară că încă nu suntem pierduţi... Povestea emoţionantă din spatele fotografiei-simbol al atacului din Las Vegas:"Nici nu ştiam dacă mai sunt sau nu în viaţă"

Fotograful David Becker a reușit să surprindă una dintre cele mai emoționante serii de fotografii din timpu l atacului armat din Las Vegas , supunându-se unui risc mortal, scrie Time U.S. În urma măcelului cifrele sunt cutremurătoare : 59 de morţi şi 527 de răniţi.

"După doar 10 minute de la debutul concertului lui Jason Aldean, actul final al festivalului country, a început măcelul", își amintește Becker, fotograf, care se afla în cortul pentru presă.

Aauzit mai multe zgomote despre care a crezut că provin de la artificii, însă, la un moment dat, mulțimea a început să alerge panicată, iar "haosul a început".

A făcut ceea ce nu orice alt fotograf ar fi avut curaj: şi-a luat camera din cortul media și, în loc să se adăpostească, a căutat un loc bun din care să poată observa și fotografia incidentul.

Ploaia de gloanţe l-a debusolat, iar degetul îi rămăsese blocat pe butonul de declanşare.

“Nu ştiam dacă mai sunt sau nu în viaţă. Am auzit multe împuşcături, iar apoi linişte. Dar a fost scurtă pentru că imediat oamenii au început să strige, să se caute şi să alerge pentru a-şi salva viaţa. Nu am putut să plec, aşa că am rămas acolo”.