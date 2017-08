THE KING: De la “Old Shep”, la "Can´t Help Falling In Love With You"! Elvis Presley şi ULTIMUL CONCERT: "Dumnezeu să vă binecuvânteze! Adio!"

De la “Old Shep”, la "Can´t Help Falling In Love With You", cariera REGELUI a fost una cum nu mai există în istoria muzicii. După un succes fulminant şi ani întregi de zbucium, Elvis Presley este găsit mort în camera sa de hotel. Se pregătea de un nou concert, în Portland.

Povestea lui THE KING începe pe 8 ianuarie 1935, în Tupelo, un mic orăşel din statul american Mississippi. Într-o casă modestă, Gladys Presley aduce pe lume doi gemeni. Primul, Jesse Garon se naşte mort, dar cel de-al doilea, Elvis Aaron Presley, este puternic şi trăieşte.

Încă de mic, calităţile sale artistice sunt observate de toţi cei din jur, aşa că părinţii îl încurajează să participe la tot felul de concursuri. Primul are loc chiar în oraşul natal, cu ocazia târgului Mississippi-Alabama Fair and Diary Show. Interpretează “Old Shep” şi câştigă premiul al doilea - cinci dolari şi posibilitatea de intra gratuit la toate atracţiile târgului. CEVA URIAŞ PENTRU EL!

Dar banii lipsesc, iar mâncarea pusă pe masa este mai importantă ca orice, chiar şi decât posibilitatea ca fiul lor să ajungă star. Un an mai târziu, însă, părinţii hotărăsc să facă un efort şi să îi cumpere o… CHITARĂ . Aceeaşi la care Elvis cântă, în 1848, piesa “Leaf on a Tree”.

După absolvirea liceului, munceşte în diferite fabrici din oraş, iar în 1953 înregistrează primul demo la Memphis Recording Service (mai târziu cunoscut sub numele de Sun Studio) pentru sumei de patru dolari. Acesta conţine piesele “My Happiness” şi “That's When Your Heartaches Begin”, album făcut cadou mamei sale.

Doi ani mai târziu, şmecherii de la RCA Records îşi dau seama de potenţialul lui şi cumpără toate înregistrările lui Presley pentru imensa sumă de 40.000 de dolari plus un bonus de 5.000 de dolari pentru cântăreţ. Cele cinci single-uri sunt relansate, Elvis devenind cel mai mediatizat nou interpret din industria muzicală.

“HEARTBREAK HOTEL”, VÂNDUT ÎN PESTE 300.000 DE EXEMPLARE ÎN TREI SĂPTĂMÂNI!

Cum succesul alături de celebra casa de discuri era asigurat, în ianuarie 1956, Elvis înregistrează piese noi, printre care şi “Heartbreak Hotel”. Single-ul are un success fantastic, fiind vândut în peste 300.000 de exemplare numai în primele trei săptămâni. Este primul single al lui Elvis ce va înregistra vânzări de peste un milion de exemplare, aducându-i interpretului primul disc de aur.

Succesul în muzică, dar şi şarmul îi asigură un contract cu Paramount Pictures pentru şapte ani. În noiembrie 1956, are loc premiera primului său film – “Love Me Tender”.

Finalul anilor ’60 reprezintă, însă, fără nicio urmă de îndoială, APOGEUL CARIEREI lui Presley.

Înregistrează două albume extraordinare – “From Elvis în Memphis” şi “From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis” - ce vor conţine printre altele marile hituri “In the Ghetto”, “Suspicious Minds”, “Don't Cry Daddy” şi “Kentucky Rain”. Dar odată cu turneele, apariţiile fără sfârşit la emisiuni de televiziune, înregistrări de albume şi filmările lungi apar şi problemele.

Stresul şi lipsa de odihnă încep să-şi spună cuvântul, Elvis având nevoie de mai multe spitalizări. Tot în această perioadă, începe să ia diverse pastile energizante şi tot felul de alte droguri.

Pe 26 iunie 1977, într-o zi de duminică, THE KING OF ROCK’N ROLL susţine ceea ce avea să devină ULTIMUL LUI CONCERT!

Obosit, îmbătrânit înainte de vreme şi cu o suferinţă vizibilă, marele Elvis Presley urcă pe scena din Market Square Arena (Indianapolis) unde este aşteptat de aproape 20.000 de oameni şi lasă în urmă cea mai frumoasă amintire: un concert mai bun ca oricare altul. Ultimele două piese care se aud LIVE sunt "Hurt" şi "Can't Help Falling In Love".

01. Also sprach zarathustra

02. See see rider

03. I got a woman / Amen

04. Love me

05. Fairytale

06. You gave me a mountain

07. Jailhouse rock

08. O sole mio (sung by Sherrill Nielsen) / It´s now or never

09. Little sister

10. Teddy bear / Don´t be cruel

11. Please release me

12. I can´t stop loving you

13. Bridge over troubled water

14. Introductions

15. Early morning rain

16. What´d I say

17. Johnny B Goode

18. Introductions continued

19. I really don´t want to know

20. Introductions concluded

21. Hurt

22. Can´t help falling in love with you​

Ultimele cuvinte înainte de a părăsi scena: "Rămas bun! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Adio!" ("We'll meet you again, God bless, adios!").

Pe 16 august 1977, întors la Graceland, Elvis pregăteşte ultimele detalii în legătură cu spectacolul ce avea să-l susţină în Portland (Maine) a doua zi şi apoi se retrage pentru a se odihni. Se aşază în faţ​a pianului şi interpretează “Blue Eyes Crying în the Rain”…

A doua zi dimineaţă este găsit mort în baia sa. Raportul anchetei medicale duce la concluzia unei morţi naturale – stop cardiac.

SURSE: ELVISPRESLEYMUSIC.COM, WIKIPEDIA.ORG, HISTORIA.RO