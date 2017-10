Singura femeie din lume care şi-a făcut operaţie de cezariană singură! După 12 ore de travaliu şi de durere, a luat un cuţit de bucătărie nesterilizat şi și-a făcut pe abdomen o tăietură de 17 cm

Dar cum „viaţa bate filmul” de multe ori, o femeie din Mexic chiar a trecut printr-o asemenea experienţă: singură şi-a făcut cezariană şi a rămas în viaţă!



Ines Ramirez Perez, o femeie simplă dintr-un sat izolat mexican, fără studii medicale, a recurs la acest gest curajos… după ce a suportat 12 ore de travaliu continuu. Totul a fost neaşteptat, având în vedere că... avea şapte luni de sarcină. Neavând posibilitatea să ajungă prea devreme la un medic, fără telefon şi vecini plecaţi în împrejurimi, Ines a băut trei pahare de lichior, a luat un cuțit de bucătărie și și-a tăiat abdomenul, pentru a scoate bebeluşul.

Femeia de 40 de ani trecuse cu câţiva ani în urmă printr-o experienţă traumatizantă: îi murise copilul la naştere sufocat.

Soţul, zilier, era plecat la muncă pentru câteva săptămâni în alt sat. Chiar dacă pare de necrezut, print-un adevărat miracol, totul a decurs bine. Atât ea, cât și bebelușul născut prematur au rămas în viață.



Disperarea de a-şi salva copilul



Operaţia a avut loc în condiţii rudimentare, cu o igienă precară şi un cuţit de bucătărie nesterilizat. Fără a şti exact cum să procedeze, femeia și-a făcut o tăietură verticală de 17 cm. Vă reamintim că tăietura standard la operația cezariană este orizontală și are cel mult 10 cm. În caz contrar, există pericolul ca muşchii verticali să fie secţionaţi.

Timp de oră, Ines a căutat uterul, de unde a scos băiețelul, după care i-a tăiat ombilicalul și a leșinat. Atunci când şi-a revenit, și-a bandajat uterul cu haine, s-a asigurat că micuţul este înfofolit, și a chemat ajutor din vecini. Dragostea de mamă a fost mai puternică ca niciodată, deşi femeia a avut nevoie ulterior de îngrijiri medicale pentru că și-a deteriorat intestinal, iar rana nu era cusută. Cu toate astea, Ines şi-a revenit, bebeluşul a fost sănătos, cu o imunitate peste medie, iar Ines a rămas unica femeie din lume care şi-a făcut o operaţie de cezariană singură.



Când a fost întrebată de ce a făcut acest lucru, femeia a răspuns că nu mai putea suporta durerea și a decis, că dacă copilului îi este sortit să moară, ea va muri împreună cu el. Totodată, mama s-a încrezut în puterea lui Dumnezeu şi nu s-a îndoit vreo clipă că totul va recurge “ca la carte”.

"Când am fost însărcinată cu Orlando în șapte luni, într-o noapte, durerea a început. A fost teribil. Nu am putut suporta. La un moment dat, panica a pus stăpânire pe mine. Știam că trebuie să fac ceva pentru că şi acest copil nu ar fi supravieţuit. Știam că trebuie să-l scot cumva!" , le-a declarat mama jurnaliştilor în 2004, atunci când s-a născut băieţelul. Astăzi, Orlando are 13 ani şi este un copil vioi şi sănătos, care a trăit datorită curajului de care a dat dovadă cea care i-a dat viaţă.

Leonid Rogozov, singurul chirurg care S-A OPERAT SINGUR: "Am deschis peritoneul şi am tăiat un intestin din greşeală"

1960, Antarctica! 12 bărbaţi sunt trimişi să construiască o nouă staţie de cercetare la Novolazarevskaia. Printre ei, un medic – chirurgul Leonid Rogozov. Povestea rusului este grea şi presărată cu detalii care ar putea îngrozi şi pe cei mai curajoşi dintre… curajoşi! Jurnalul lui de călătorie conţine, negru pe alb, informaţii despre SINGURA OPERAŢIE FĂCUTĂ DE UN MEDIC PE EL ÎNSUŞI.

