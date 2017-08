"The Girl Is Mine" sau POVESTEA uneia dintre cele mai frumoase colaborări din istoria muzicii: Michael Jackson și Paul McCartney. Noi îi vedeam în 1982 pe scena Cenaclului „Flacăra” pe Șeicaru și Hrușcă

Doi regi au loc pe aceeași scenă? Pe o tablă de șah, cu siguranță, însă să aduni doi monștrii sacri de-ai muzicii în aceeași sală de spectacol e mai greu. Mai ales dacă vorbim de anii '89, iar vedete sunt înșiși Michael Jackson și Beatles-ul Paul McCartney.

Se întâmpla în 1982, când starul de ciocolată a colaborat cu Beatles-ul Paul McCartney penru o melodie cu adevărat memorabilă, "The Girl Is Mine". Piesa fusese scrisă de Michael și inclusă în topul „cântecelor geniale” ale ultimului secol. Asta fără a mai aminti de alte clasamente, cum ar fi menținerea timp de mai multe săptămâni în Topul Billboard Hits.

Vă dați seama? Cei doi artiști realizau un clip cu zeci de Miss-uri, încercau să-și revendice domnișoare care mai de care mai moțate și mai frumoase, iar românul stătea la coadă pentru făină și zahăr și se mulțumeau cu duete dintre Șeicaru și Hrușcă!

Fete, fete și ce fete în videoclipul urmărit de milioane de oameni!

Că în videoclipul în care Paul apre cu spuma de ras pe față, iar Michael e ae încă pielea de ciocolată, nu exagerăm deloc dacă spunem că toate frumusețile feminine s-au reunit la regi în ogradă!

Blonde, brunete sau roșcate, în rochie de paiete sau șorț de bucătăreasă, domnișoarele din clipul celor doi sunt una și una. Le-ar întrece chiar și pe fetele noastre de la Căpâlna! Glumim, desigur!

Ambii artiști au avut trecuturi tumultuoase, Paul, un Don Juan convins cu Evele de toate felurile și vârstele, Michael - mai așezat, mai singuratic, dar la fel de iubit de publicul feminin.

Paul mai trăiește, Michael a plecat „puțin” de opt ani

Probabil, Beatles-ul i-ar fi dat toate fetele din lume megastrarului, doar să îl mai oprească nițeluș pe pământ. Deja au trecut opt ani de la moartea inegalabilului Michael Jackson, chiar dacă imaginea sa este la fel de vie în amintirea fanilor.

Cei doi artiști nu au mai apucat să colaboreze a treia oară, așa a vrut destinul: ca ei să tragă doar două lozuri muzicale! În 1982, cu "The Girl Is Mine", apoi un an mai târziu, cu "Say Say Say”.

Michael Jackson avea să revoluționeze piața muzicală nu doar cu talentul său muzical ieșit din comun, ci și cu tehnici uimitoare de dans, concerte grandioase, stil vestimentar spectaculos și mai ales, spectacole pe care omenirea nu le mai văzuse până atunci. Iar colaborările celor doi grei ai muzicii au fost cu adevărat spectaculoase, complementare, dacă vreți!

Admiratoare de toate vârstele, din toată lumea

Și totuși, în ciuda celebrității sale, Michael Jackson a spus că uneori plângea din cauza singurătății. Paul a fost mai norocos: și într-ale vieții, și într-ale amorului.

Au trecut opt ani de când Michael Jackson și-a mutat scena în Rai, lăsând îndurerate milioane de admiratoare de toate vârstele și din toate generațiile. De undeva de Sus, Regele încă mai cântă despre „The Girl is Mine!”, dar singur, din fericire, căci lui Paul îi este bine aici! În 2009, artistul a părăsit scena pentru totdeauna, lăsând în urmă o întreagă planetă în doliu.

Și o dilemă: a cui a fost până la urmă fata?!