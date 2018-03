Betty, fata lui Florin Salam, va fi o mireasă minunată și o mămică devotată: „Ne dorim din tot sufletul un copil”

Betty Salam și iubitul ei, Cătălin Vișănescu, au primit, oficial, permisiunea de a se căsători.

În urmă cu aproximativ o lună, Florin Salam a depus la Judecătoria Sectorului 3 din Capitală o acțiune în numele fiicei sale, prin care a cerut magistraților să-i aprobe “căsătoria minorului“, pentru că Betty mai are câteva luni până ce va împlini 18 ani.

"Cununia va avea loc 100%. Nu este ceva ilegal ce am făcut noi. Am fost nevoită. Cununia va fi pe 25. De câte ori s-a scris că voi deveni mamă, ar trebui să am vreo 5 copii. Bineînţeles că ne dorim din tot sufletul un copil. Acum, depinde când vrea să vină pe lume", a mărturisit Betty.