Maria Constantin a recunoscut că îi este greu după divorţul de Marcel Toader! Artista a trebuit să plece din Bucureşti pentru a se linişti: "Este o perioadă foarte stresanta"

Deşi în presă s-a speculat că Maria Constantin l-ar fi înşelat pe Marcel Toader, aceasta a recunoscut că trece prin momente grele, mai ales că a trebuit să înveţe şi pentru examenele de la Conservator

"Am dat şi ultimul examen. A fost OK, cei 12 ani de muzică m-au ajutat foarte mult. Abia aştept rezultatul pentru că în weekend am fost foarte fericită să aflu că sunt în primii şase, mai ales în aceste condiţii de stres. Am fost la Sinaia să învăţ, aici nu mă puteam concentra. M-am liniştit puţin", a spus Maria Constantin.