Ce produse de machiaj să-i faci cadou iubitei, de Valentine`s Day

Valentine`s Day bate la ușă și nu știi ce cadou să-i faci iubitei? Îndrăznește să alegi produse de machiaj: Le va adora.

”Indiferent de ce look își creează, oricare dintre doamne, fie că este vorba de un look de zi sau de un look de seară, un mascara vor folosi întotdeauna. E preferat a fi să aleagă un masacara cu mai multe proprietăți: cu efect de curbare, de alungire, volum”, a declarat Alis Costea, trainer Mac Cosmetics.

Alte produse de machiaj potrivite pentru cadoul iubitei, de Valentine`s Day, ar fi și o paletă de farduri. Cu ajutorul acesteia, își va crea mai multe look-uri. Rujul și blush-ul de calitate sunt alte idei perfecte de cadou.

Vezi, mai sus, ce produse de machiaj poți să-i faci cadou iubitei tale de Valentine`s Day.