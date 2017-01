Corina Chiriac are probleme medicale. Nodulii de pe corzile vocale nu-i dau pace!

Corina Chiriac tot amana sa se opereze din cauza unor noduli pe corzile vocale, mai ales ca artista inca poate canta fara probleme.

Ajunsa la varsta de 66 de ani, Corina Chiriac a refuzat interventia chirugicala, dar este constienta ca intr-un final tot trebuie sa ajunga pe mana medicilor. De asemenea, ea evita sa vorbeasca pana si cu apropiatii de problemele pe care le are si pe care le considera ”minore”.



Pana atunci insa, ea se roaga de sanatate la manastirile si bisericile pe care le viziteaza foarte des, fie in localitatile sau in preajma zonelor unde are concert, fie atunci cand pleaca in periplu, prin tara, anunță Libertatea.