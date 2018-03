Adevărul despre căsnicia Israelei, UN IAD: ”Mă lovea de multe ori în mâini, ştiind că am osteoporoză. O dată m-a ţinut două ore pe scaun, nu aveam voie să merg la toaletă!”

Regretata Israela Vodovoz a fost judecată dur de mulți cunoscuți și nu numai, după ce s-a căsătorit în anul 2008 cu Liviu Arteni, un bărbat cu aproape 30 de ani mai tânăr, însă povestea lor de dragoste nu a durat decât câţiva ani.

Liviu, fostul soț al Israelei, luat la rost de internauți: „Măi, băiatule, a murit femeia care te-a întreținut atâția ani, a fost greu să muncești, caută pe alta de 60 de ani!”

După divorț, Israela a povestit că a trăit un adevărat iad alături de soțul ei mai tânăr, fiind victima violenței domestice. În plus, fosta balerină a scris și o carte despre suferința îndurată.

ISRAELA A MURIT: „M-a ameninţat cu moartea şi am simţit că îngheţ. Violenţele fizice au apărut acum 4-5 ani, dar s-au acutizat în ultimele săptămâni. De multe ori a ridicat pumnul şi a nimenit în mine. Mă lovea de multe ori în mâini, ştiind că am osteoporoză şi o dată m-a atins în cap. A ameninţat că taie beregăţile la toţi. O dată m-a ţinut două ore pe scaun, nu aveam voie să merg la toaletă, trebuia să mă uit la el şi apoi mi-a pus mâna în gât, m-a aruncat cu scaunul şi am căzut cu faţa în jos. Dantura s-a spart. Aşa am ajuns şi cu coaste rupte”, spunea Israela, în 2016.

ISRAELA A MURIT: Israela Vodovoz a devenit cunoscută în 2008 când s-a căsătorit cu Liviu Arteni, un bărbat cu 22 de ani mai tânăr decât ea. Au format unul dintre cele mai noncoformiste cupluri din showbiz-ul românesc. Mariajul lor s-a sfârşit în 2016, după ce femeia de afaceri a declarat că bărbatul o agresa.