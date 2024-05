Aris – PAOK, finala campionatului din Grecia pentru Răzvan Lucescu, live în AntenaPLAY. Când poți viziona meciul

Duminică de la ora 20:00, meciul Aris-PAOK din finala campionatului din Grecia este LIVE în AntenaPLAY.

Tot duminică se va disputa și mediul între AEK Atena și Lamia, acesta fiind un alt duel care contează. Echipa condusă de Răzvan Lucescu s-a bucurat deja de două “finale” care i-au adus primul loc în Grecia, iar acum a mai rămas o singură etapă de disputat.

PAOK a reușit să înfrângă echipele Olympiacos, cu un scor de 2-0, și Panathinaikos, cu un scor de 4-1. De asemenea, echipa lui Răzvan Lucescu a reușit să profite și de eșecul lui AEK Atena, după ce pierdut meciul Olympiacos cu 0-2, potrivit AS.ro.

Aris – PAOK, finala campionatului pentru Răzvan Lucescu

Rezultatele pe care le-a obținut echipa lui Răzvan Lucescu l-au făcut pe antrenorul român lider al Greciei. Acum mai are o singură etapă de disputat și echipa sa are nevoie să obțină victoria în deplasare când va juca duminică împotriva Aris.

Cu toate acestea, PAOK are un avantaj uriaș, faptul că rezultatul final nu depinde de obținerea victoriei de la Atena. În capitala Greciei, echipa AEK e favorita. Dacă AEK nu câștigă meciul cu Lamia, PAOK își va adjudeca titlul chiar și dacă ar obține un eșec cu Aris.

PAOK are șanse reale să câștige cel de-al patrulea titlu din istoria clubului, iar acesta ar fi al doilea titlu sub conducerea lui Răzvan Lucescu. Românul ar putea fi cel mai important antrenor din istoria de 98 ani a echipei din Salonic.

PAOK are un avantaj de două puncte în fața lui AEK. Cu toate acestea, dacă cele două echipe vor termina la egalitate, AEK va fi considerată campioană. În Grecia, atunci când 2 echipe termină la egalitate de puncte, criteriul de departajare se bazează pe punctele adunate în cele 4 meciuri directe disputate de aceste 2 echipe.

În cazul de față, atât PAOK, cât și AEK au obținut câte o victorie, în timp ce două meciuri s-au terminat la egalitate.

Clasamentul din Grecia

1. PAOK – 77 de puncte

2. AEK Atena – 75 de puncte

3. Olympiacos – 73 de puncte

4. Panathinaikos – 71 de puncte

5. Aris – 55 de puncte

6. Lamia – 35 de puncte

Programul ultimei etape din Grecia, duminică, 19 mai, ora 20:00

Aris – PAOK – AntenaPLAY

AEK – Lamia

Panathinaikos – Olympiacos – AntenaPLAY

